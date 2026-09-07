『VIVANT』ジャミーン、最下位モニター・山本に強すぎる拒否反応 ネットは爆笑「不憫で草」「扱いが酷いwww」
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第17話が6日に放送され、山本（迫田孝也）の写真にジャミーン（本間さえ）が強い拒否反応を示す様子が描かれると、ネット上には「山本死んでからも不憫で草」「思わず声出た」「扱いが酷いwww」といった声が集まった。
【動画】山本（迫田孝也）の写真をクシャクシャポイする乃木（堺雅人）
野崎（阿部寛）の前に現れたのは、死んだはずのかつての部下で、乃木（堺）と瓜二つの男、リュウミンシュエン（堺／二役）だった。野崎は驚きつつも、リュウによって窮地に追い詰められていく。野崎が暗号化して日本に送っていたメッセージも解読されてしまうと、リュウによる尋問で野崎がシンシーに接近したのは潜入作戦だったことが露呈する。
一方、黒須（松坂桃李）たち別班員を助ける為に奔走する乃木に、非情な通告が行われる…。
そんな第17話では、回想シーンの中で乃木がジャミーンの学校を訪ねる姿が描かれた。人の善悪を直感的に見抜く能力を持つジャミーンに、乃木は関係者の写真を見せようとする。手始めに乃木が取り出したのは亡くなった山本の写真。乃木によって“粛清”され、テントの幹部・アリ（山中崇）からは“最下位のモニター”と断じられた山本の写真を見るなり、ジャミーンは強い拒否反応を示す。
目をつむって嫌がるジャミーンの様子に驚いた乃木が、山本の写真をクシャクシャにしてその場に投げ捨てると、ネット上には「写真の扱い、超絶雑で爆笑」「山本死んでからも不憫で草」「写真クシャクシャポイッに思わず声出た」「扱いが酷いwww」「善悪以前にただ生理的に無理だっただけな気がする笑」などの反響が寄せられていた。
【動画】山本（迫田孝也）の写真をクシャクシャポイする乃木（堺雅人）
野崎（阿部寛）の前に現れたのは、死んだはずのかつての部下で、乃木（堺）と瓜二つの男、リュウミンシュエン（堺／二役）だった。野崎は驚きつつも、リュウによって窮地に追い詰められていく。野崎が暗号化して日本に送っていたメッセージも解読されてしまうと、リュウによる尋問で野崎がシンシーに接近したのは潜入作戦だったことが露呈する。
そんな第17話では、回想シーンの中で乃木がジャミーンの学校を訪ねる姿が描かれた。人の善悪を直感的に見抜く能力を持つジャミーンに、乃木は関係者の写真を見せようとする。手始めに乃木が取り出したのは亡くなった山本の写真。乃木によって“粛清”され、テントの幹部・アリ（山中崇）からは“最下位のモニター”と断じられた山本の写真を見るなり、ジャミーンは強い拒否反応を示す。
目をつむって嫌がるジャミーンの様子に驚いた乃木が、山本の写真をクシャクシャにしてその場に投げ捨てると、ネット上には「写真の扱い、超絶雑で爆笑」「山本死んでからも不憫で草」「写真クシャクシャポイッに思わず声出た」「扱いが酷いwww」「善悪以前にただ生理的に無理だっただけな気がする笑」などの反響が寄せられていた。