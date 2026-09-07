「公式が天才なのやめて」無印良品のプリンを一度溶かしたら…“猫型”アレンジに「延々と見ていられる」
無印良品の公式X（@muji_net）が、『コーヒーミルクプリン』と『コーヒーゼリー』の意外な楽しみ方を紹介した。一度溶かして好みの形に成形することもできるといい、“猫型”になったスイーツがぷるぷると揺れる様子に、「公式が天才なのやめて」「やばいなこれ延々と見ていられる…」などのコメントが寄せられている。
【動画】ぷるっぷる…これはかわいすぎて食べられない!? “猫型プリン”の実際の姿
投稿で紹介されたのは、無印良品の『コーヒーミルクプリン』と『コーヒーゼリー』。どちらも一度溶かして好みの形に成形することができ、公式Xでは猫の形にアレンジした様子を披露している。
なかでも目を引くのが、猫型になった『コーヒーミルクプリン』。ぷるぷると揺れる愛らしい姿がGIFで紹介されている。
このアレンジに、ユーザーからは「好みのかたちに？！かわいい型見つけたらやってみたい」「これは勿体無くて食べられない!!」「かわいいな。ほしくなる」「良すぎるGIF」などのコメントが寄せられている。
【動画】ぷるっぷる…これはかわいすぎて食べられない!? “猫型プリン”の実際の姿
投稿で紹介されたのは、無印良品の『コーヒーミルクプリン』と『コーヒーゼリー』。どちらも一度溶かして好みの形に成形することができ、公式Xでは猫の形にアレンジした様子を披露している。
なかでも目を引くのが、猫型になった『コーヒーミルクプリン』。ぷるぷると揺れる愛らしい姿がGIFで紹介されている。
このアレンジに、ユーザーからは「好みのかたちに？！かわいい型見つけたらやってみたい」「これは勿体無くて食べられない!!」「かわいいな。ほしくなる」「良すぎるGIF」などのコメントが寄せられている。