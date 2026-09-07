高橋文哉『ブルーロック』興収12億円突破！ 9.12からの入プレはノ村優介描き下ろし両面イラストカード
高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』が、公開から31日間（8月7日～9月6日）で観客動員数83万人、興行収入が12億円を突破。このヒットと原作発行部数6500万部突破への御礼を込めて、9月12日より入場者プレゼントとして「ノ村優介描き下ろし両面イラストカード」の配布が決定した。
【動画】高橋文哉＜潔世一役＞×K（＆TEAM） ＜凪誠士郎役＞対談
本作は、同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけてし烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。
このたび、9月12日より「ノ村優介描き下ろし両面イラストカード」（3種ランダム配布／数量限定）を入場者プレゼントとして配布することが決まった。
映画の公開を記念して、ノ村がコースターにキャラクターを描いたイラストが公開初日に公式Xに投稿され、たちまち大きな話題に。そんな特別なイラストを元に作成された「ノ村優介描き下ろし両面イラストカード」は、「潔世一（表面）×蜂楽廻（裏面）」「千切豹馬（表面）×國神錬介（裏面）」「凪誠士郎（表面）×御影玲王（裏面）」の全3種（ランダム）となっている。
実写映画『ブルーロック』は公開中。
【動画】高橋文哉＜潔世一役＞×K（＆TEAM） ＜凪誠士郎役＞対談
本作は、同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけてし烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。
映画の公開を記念して、ノ村がコースターにキャラクターを描いたイラストが公開初日に公式Xに投稿され、たちまち大きな話題に。そんな特別なイラストを元に作成された「ノ村優介描き下ろし両面イラストカード」は、「潔世一（表面）×蜂楽廻（裏面）」「千切豹馬（表面）×國神錬介（裏面）」「凪誠士郎（表面）×御影玲王（裏面）」の全3種（ランダム）となっている。
実写映画『ブルーロック』は公開中。