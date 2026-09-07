漫画『HUNTER×HUNTER』次回の掲載は未定「決定次第、本誌で発表」 コミックス累計1億部突破の人気作
漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の最新話（第420話）が、本日7日発売の週刊少年ジャンプに掲載され、最後のページにて「次回の掲載は決定次第、本誌で発表いたします」と告知された。最近の掲載状況は、6月29日発売号で約1年半ぶりに掲載し、第411話からスタートさせると、本日の第420話までに10話分掲載された。また、原作者・冨樫義博氏の公式Xでは、定期的に原稿の進捗状況が明かされており、9月1日に「No.427、原稿完成」と第427話までの原稿が完成していると説明している。
【画像】気になる次回『H×H』第421話の原稿の一部分
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は、7月3日発売の最新コミックス39巻をもって1億部を突破している。
現在の掲載状況については、原作者・冨樫義博氏の腰痛が原因で、2022年に自身の展覧会を開催する際、「『いや話の続き描けよ。』って思われてんだろうなと。確かに2年ほど椅子に座れない状態で描けませんでしたが、従来のやり方をあきらめることで現在は何とか執筆を再開しております。皆さま、くれぐれも腰は大切に。これを書いている2週間前までお尻をふく姿勢がとれず、ウンコするたびシャワー浴びてました。あらゆる動作が常人の3～5倍時間がかかります。腰大事」とコメント。腰痛が原因で執筆に影響が出ていたことを説明していた。
その後、2022年にジャンプ編集部から「『HUNTER×HUNTER』No.401以降の掲載につきまして、冨樫先生の体調などを鑑み、先生と編集部とで相談をした結果、今後は週刊連載ではない掲載形態で皆様にお届けすることになりました」と2022年12月より週刊連載の終了が発表された。
なお、ジャンプ編集部がすでに発表している通り、週刊連載はすでに終わっているため、公式発表は「連載再開」という表現はせず「掲載」で、雑誌巻末にも「休載」という表記はされていない。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は、7月3日発売の最新コミックス39巻をもって1億部を突破している。
現在の掲載状況については、原作者・冨樫義博氏の腰痛が原因で、2022年に自身の展覧会を開催する際、「『いや話の続き描けよ。』って思われてんだろうなと。確かに2年ほど椅子に座れない状態で描けませんでしたが、従来のやり方をあきらめることで現在は何とか執筆を再開しております。皆さま、くれぐれも腰は大切に。これを書いている2週間前までお尻をふく姿勢がとれず、ウンコするたびシャワー浴びてました。あらゆる動作が常人の3～5倍時間がかかります。腰大事」とコメント。腰痛が原因で執筆に影響が出ていたことを説明していた。
その後、2022年にジャンプ編集部から「『HUNTER×HUNTER』No.401以降の掲載につきまして、冨樫先生の体調などを鑑み、先生と編集部とで相談をした結果、今後は週刊連載ではない掲載形態で皆様にお届けすることになりました」と2022年12月より週刊連載の終了が発表された。
なお、ジャンプ編集部がすでに発表している通り、週刊連載はすでに終わっているため、公式発表は「連載再開」という表現はせず「掲載」で、雑誌巻末にも「休載」という表記はされていない。
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