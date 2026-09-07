ミセス大森元貴、『いろはの恋は時代をかける』で重要な役どころに！ TBSドラマ出演は初
10月スタートする上白石萌音主演ドラマ『いろはの恋は時代（とき）をかける』（TBS系／毎週火曜22時）の追加キャストとして、Mrs. GREEN APPLE・大森元貴の出演が発表された。TBSドラマ初出演の大森は、物語を大きく動かす重要な役どころで登場する。
【写真】ミセスが『オズの魔法使い』衣装で登場
本作は、令和の小学校教師の身体に江戸娘の魂がタイムスリップしたことから始まる、300年の時を越えたロマンティックコメディー。
主演の上白石萌音が、令和の小学校教師・梨木彩葉（なしき・いろは）と江戸娘のいろはの一人二役を演じ、梨木彩葉の同僚の一ノ瀬生琉（いちのせ・いくる）を向井康二、真島玲ニ（まじま・れいじ）を山中柔太朗が演じる。
大森元貴は、Mrs. GREEN APPLEのボーカル・ギターを務め、バンドのフロントマンとして数々のヒット曲を生み出してきた。2025年には映画『#真相をお話しします』で映画初出演・初主演を果たし、NHKの連続テレビ小説『あんぱん』では連続ドラマ初出演。俳優としても新たな一面を見せている。
そんな大森は今回、物語を大きく動かす重要な役どころでTBSドラマ初出演を果たすが、その役どころの詳細はドラマ初回放送で解禁となる。
大森は「火10ドラマ、お邪魔します。どうやら役柄をまだ言えないらしく、何をどこまでお伝えしていいものなのかわかっておりませんが、めちゃめちゃ重要な役、大役を任せていただいてます。とにかく初めて尽くしの現場です。精一杯このドラマに関わらせていただきますので、皆様どうか、どうぞよろしくお願い致します！」とコメントしている。
火曜ドラマ『いろはの恋は時代（とき）をかける』は、TBS系にて10月より毎週火曜22時放送。
【写真】ミセスが『オズの魔法使い』衣装で登場
本作は、令和の小学校教師の身体に江戸娘の魂がタイムスリップしたことから始まる、300年の時を越えたロマンティックコメディー。
大森元貴は、Mrs. GREEN APPLEのボーカル・ギターを務め、バンドのフロントマンとして数々のヒット曲を生み出してきた。2025年には映画『#真相をお話しします』で映画初出演・初主演を果たし、NHKの連続テレビ小説『あんぱん』では連続ドラマ初出演。俳優としても新たな一面を見せている。
そんな大森は今回、物語を大きく動かす重要な役どころでTBSドラマ初出演を果たすが、その役どころの詳細はドラマ初回放送で解禁となる。
大森は「火10ドラマ、お邪魔します。どうやら役柄をまだ言えないらしく、何をどこまでお伝えしていいものなのかわかっておりませんが、めちゃめちゃ重要な役、大役を任せていただいてます。とにかく初めて尽くしの現場です。精一杯このドラマに関わらせていただきますので、皆様どうか、どうぞよろしくお願い致します！」とコメントしている。
火曜ドラマ『いろはの恋は時代（とき）をかける』は、TBS系にて10月より毎週火曜22時放送。