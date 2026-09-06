“ピカチュウ”レジェンド声優・大谷育江、『VIVANT』ジャミーン携帯音声で本編初登場！
堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』（TBS系）、6日放送された第17話に人気声優の大谷育江が“奇跡の少女”とも呼ばれる少女・ジャミーンの携帯音声として出演した。
【写真】ジャミーンの携帯音声を務めた大谷育江
ジャミーンの携帯音声としてサイドストーリー「ドラムーVIVANT THE ORIGIN STORYー」最終話（Episode.4）で出演はあったが、『VIVANT』本編への出演は今回が初。
大谷は、アニメ「ポケットモンスター」シリーズのピカチュウ役や「ONE PIECE」のトニートニー・チョッパー役などで知られるレジェンド声優である。『VIVANT』にはAIハヤトの高山みなみ、ドラムの林原めぐみのレジェンド声優が出演中。『VIVANT』特有の物語の緊迫感や疾走感、そして時には安心や感動を与えてくれる名声優の声にも注目して視聴するするのも一興かもしれない。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】ジャミーンの携帯音声を務めた大谷育江
ジャミーンの携帯音声としてサイドストーリー「ドラムーVIVANT THE ORIGIN STORYー」最終話（Episode.4）で出演はあったが、『VIVANT』本編への出演は今回が初。
大谷は、アニメ「ポケットモンスター」シリーズのピカチュウ役や「ONE PIECE」のトニートニー・チョッパー役などで知られるレジェンド声優である。『VIVANT』にはAIハヤトの高山みなみ、ドラムの林原めぐみのレジェンド声優が出演中。『VIVANT』特有の物語の緊迫感や疾走感、そして時には安心や感動を与えてくれる名声優の声にも注目して視聴するするのも一興かもしれない。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。