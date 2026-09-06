坂口健太郎主演『kiDnap GAME』初回は10.6に アジアのスター集結のワールドプレミア実施も決定
坂口健太郎が主演する10月期ドラマ『kiDnap GAME』（フジテレビ系／毎週火曜21時）の初回放送日が10月6日と決まり、初公開の映像を含む本予告編が解禁となった。さらに、坂口、イ・ジュンギをはじめアジアのスターがそろって登壇するワールドプレミアが10月2日に実施されることも決定した。
【動画】アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生！ 『kiDnap GAME』本予告
本作は、アジアの実力派俳優が出演し、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で同時放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマ。
アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生するところから物語は始まる。東京、ソウル、台湾、シンガポール、マニラ、バンコク、那覇、世界中で事件がセンセーショナルに報道される中、被害者の家族のもとに一通のメールが届く。「kiDnap GAMEにエントリーされました。愛する人を救うために、どこまでできますか？ 救われるのは1人だけ」。国籍も経歴も宗教も違う7人は、なぜゲームの出場者になってしまったのか？ このサバイバルゲームを主催しているのは誰なのか？ その目的は…？
本予告には、アジア7都市誘拐事件の発生の瞬間を捉えた新映像が映し出される。
10月2日開催のワールドプレミアには、坂口健太郎、岡崎紗絵、満島真之介ほか、イ・ジュンギ（ソウル）、アリス・クー（台北）、スタンリー・ヤウ（香港）、キャリー・ウォン（シンガポール）、ジョエル・トーレ（マニラ）、プレーオ・ナルポーンカモン・チャイセーン（バンコク）ら国外のアジアスターも登壇する。一般招待も行われる予定だ。
ドラマ『kiDnap GAME』は、フジテレビ系にて10月6日より毎週火曜21時放送（初回15分拡大）。
【動画】アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生！ 『kiDnap GAME』本予告
本作は、アジアの実力派俳優が出演し、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で同時放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマ。
本予告には、アジア7都市誘拐事件の発生の瞬間を捉えた新映像が映し出される。
10月2日開催のワールドプレミアには、坂口健太郎、岡崎紗絵、満島真之介ほか、イ・ジュンギ（ソウル）、アリス・クー（台北）、スタンリー・ヤウ（香港）、キャリー・ウォン（シンガポール）、ジョエル・トーレ（マニラ）、プレーオ・ナルポーンカモン・チャイセーン（バンコク）ら国外のアジアスターも登壇する。一般招待も行われる予定だ。
ドラマ『kiDnap GAME』は、フジテレビ系にて10月6日より毎週火曜21時放送（初回15分拡大）。