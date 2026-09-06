ベッカム家のイケメン次男ロメオが24歳に！ 両親が思い出フォトで祝福＆妹ハーパーからもメッセージ
家族間の確執に揺れるベッカム家。モデルとして活躍する次男ロメオが24歳の誕生日を迎え、両親のデヴィッド＆ヴィクトリアが祝福メッセージをシェアした。疎遠とされる兄ブルックリンは沈黙を貫いているが、妹のハーパーからは「ロールモデルだよ」と温かいメッセージが送られた。
【写真】イケメン少年時代から成長した現在まで 両親が公開したロメオの思い出フォト
ロメオが9月1日に24歳の誕生日を迎えたことを受け、ヴィクトリアはロメオとの2ショットや、デヴィッドを含めた親子3ショットをシェア。「ロメオ、あなたは大きな笑顔と、それ以上に大きな心を持っている。賢くて優しく、私たち家族はみんなあなたが大好き。素晴らしい青年に成長したことを心から誇りに思う。誰に対しても敬意と優しさをもって接する姿は本当に素敵。ロメオ、お誕生日おめでとう。大好きよ」とつづった。
デヴィッドも父子の2ショットやロメオの幼少期の写真を公開し、「誕生日おめでとう。心から愛しているし、人としても誇りに思う。優しく思いやりのある、素晴らしい青年に成長したな…。最高の誕生日になりますように」とメッセージを寄せた。
元サッカー選手の父デヴィッドと、スパイス・ガールズの元メンバーで現在はファッションデザイナーとして成功を収める母ヴィクトリアのもとに次男として生まれたロメオ。幼い頃からファッションとスポーツの両分野で注目を集め、プロサッカー選手を経て、現在はモデルとして活動している。誕生日当日には、12年ぶりとなるバーバリーのキャンペーンへの復帰も発表された。
一家の末っ子ハーパーも、非公開のインスタグラムアカウントを通じてロメオへ心温まるメッセージを送ったようだ。「今日はあなたを祝福する日。あなたがどれほど愛され、感謝されているかを知ってほしい。あなたは私の人生における最大のロールモデルであり、ずっと尊敬してきた存在。あなたの妹でいられることをとても幸運に思う。あなたがいなかったら、私は途方に暮れていたと思う。尊敬できる、誇りに思える兄でいてくれてありがとう。幸せと愛に満ち、願いがかなう一年になりますように。ロメオ、誕生日おめでとう。いつも大好きだよ」とつづったハーパーの投稿は、ヴィクトリアのインスタグラムストーリーズでシェアされた。
三男クルスもインスタグラムストーリーズで誕生日メッセージを公開したが、一方、数年前から両親との不仲が取り沙汰されている長男ブルックリンからのメッセージは確認されていないようだ。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）
【写真】イケメン少年時代から成長した現在まで 両親が公開したロメオの思い出フォト
ロメオが9月1日に24歳の誕生日を迎えたことを受け、ヴィクトリアはロメオとの2ショットや、デヴィッドを含めた親子3ショットをシェア。「ロメオ、あなたは大きな笑顔と、それ以上に大きな心を持っている。賢くて優しく、私たち家族はみんなあなたが大好き。素晴らしい青年に成長したことを心から誇りに思う。誰に対しても敬意と優しさをもって接する姿は本当に素敵。ロメオ、お誕生日おめでとう。大好きよ」とつづった。
元サッカー選手の父デヴィッドと、スパイス・ガールズの元メンバーで現在はファッションデザイナーとして成功を収める母ヴィクトリアのもとに次男として生まれたロメオ。幼い頃からファッションとスポーツの両分野で注目を集め、プロサッカー選手を経て、現在はモデルとして活動している。誕生日当日には、12年ぶりとなるバーバリーのキャンペーンへの復帰も発表された。
一家の末っ子ハーパーも、非公開のインスタグラムアカウントを通じてロメオへ心温まるメッセージを送ったようだ。「今日はあなたを祝福する日。あなたがどれほど愛され、感謝されているかを知ってほしい。あなたは私の人生における最大のロールモデルであり、ずっと尊敬してきた存在。あなたの妹でいられることをとても幸運に思う。あなたがいなかったら、私は途方に暮れていたと思う。尊敬できる、誇りに思える兄でいてくれてありがとう。幸せと愛に満ち、願いがかなう一年になりますように。ロメオ、誕生日おめでとう。いつも大好きだよ」とつづったハーパーの投稿は、ヴィクトリアのインスタグラムストーリーズでシェアされた。
三男クルスもインスタグラムストーリーズで誕生日メッセージを公開したが、一方、数年前から両親との不仲が取り沙汰されている長男ブルックリンからのメッセージは確認されていないようだ。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）