近畿地方は、秋雨前線や台風24号から変わる熱帯低気圧の影響で、9日頃まで広く雨が降るでしょう。警報級の大雨となる恐れもあるため、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意をしてください。

9日(水)まで広く雨

近畿地方は、今夜から9日(水)頃にかけて断続的に雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もある見込みです。



その後も、北部では雨が降りやすいでしょう。



中部と南部では10日(木)は、いったん天気が持ち直す所が多いですが、11日(金)は雨の降る所がある見込みです。

12日(土)と13日(日)は、晴れ間が広がるでしょう。





なお、秋雨前線の動き次第では天気の見通しが大きく変わる可能性があるため、最新の情報でご確認ください。

警報級の大雨の恐れも

この先しばらくの間、秋雨前線が日本付近に停滞する見込みです。

また、台風24号から変わる熱帯低気圧が、9日頃にかけて西日本付近を進むでしょう。

このため、近畿地方は警報級の大雨の恐れがあり、降り方が強まるタイミングが2回ある見込みです。



1回目は、今夜～明日7日の午前中で、紀伊山地の南東斜面では雷を伴って非常に激しく降る恐れがあります。

2回目は、明後日8日の午後～9日(水)で、山沿いだけでなく、京阪神周辺などの市街地でも降り方が強まる所があるでしょう。



山沿いでは土砂災害に十分注意をし、市街地でも、アンダーパスなどの低い土地の浸水や河川の増水に注意をしてください。

大雨時に危険な場所

実際に大雨が発生したら、適切な対応ができるよう、事前に確認しておくことが大切です。安全を確保するために以下の点に注意してください。



① 河川や用水路には近づかないでください。普段は流れの遅い河川や用水路でも、大雨によって水かさが増したり、流れが速くなったりします。増水した用水路は道路との境目が分からなくなっていて、足を取られるおそれがあります。



② 運転の際は、アンダーパスなど低い道路は避けるようにしてください。低い道路には雨水が流れ込みやすいため、すぐに冠水してしまうおそれがあります。車が水没して故障したり、水圧によって、ドアが開かなくなったりして、車内に取り残されると、非常に危険です。無理をして通らず迂回するなどの対応をとってください。



③ 山などの急な斜面はいつ崩れるか分からないため、決して近づかず、斜面とは反対側に避難するようにしてください。気象庁HPの「キキクル」で危険度分布を細かく確認して、状況を常に把握するようにしましょう。



④ 地下は浸水するおそれがあるため、雨漏りなど異変を感じたら地上に移動するようにしてください。地下では、危険を察知することが遅れてしまいがちです。こまめに気象情報を確認し、速やかに地上に移動できるようにしておきましょう。



⑤ 上流にダムのある河川の近くに住んでいる場合は、ダムの水位情報を確認するようにしましょう。大雨が長時間にわたって降り続くと、ダムは決壊を防ぐために放流を始める場合があります。