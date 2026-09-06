元AKB48＆モー娘。、ディズニーデートにファン歓喜「夢の国過ぎる」
AKB48元メンバーでタレントの柏木由紀が5日にInstagramを更新。モーニング娘。元メンバーの牧野真莉愛との“ディズニーデート”を報告すると、ファンから「夢の国過ぎる」「尊い」といった反響が寄せられた。
【別カット】柏木由紀、モー娘。元メンバーとの2ショット
柏木が「牧野真莉愛ちゃんとディズニーシーへ！」と投稿したのは、パーク内で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、柏木と牧野がミニーマウスと並んだ3ショットをはじめ、柏木と牧野の2ショット、パークを楽しむ柏木や牧野の姿を記録したソロショットも収められている。
投稿の中で柏木は「前日ランチをしながら急遽誘ってもらって一緒に行くことに」と明かしつつ「いろんなお話をしながらいろんな乗り物に乗って朝8:20集合からの閉園まで！たっぷり楽しむことができました」と振り返っている。
AKB48＆モー娘。の元メンバーのディズニーデートに、ファンからは「ツーショットかわいい」「夢の国過ぎる」「これからも仲良くいて欲しいな」「推し同士の仲良し写真尊い」などの声が集まっている。
■柏木由紀
1991年7月15日生まれ、鹿児島県出身。身長は165cm。2007年にAKB48のメンバーとしてデビュー。歴代最長となる17年間在籍し、2024年4月30日に卒業した。
引用：「柏木由紀」Instagram（＠yukikashiwagi_official）
【別カット】柏木由紀、モー娘。元メンバーとの2ショット
柏木が「牧野真莉愛ちゃんとディズニーシーへ！」と投稿したのは、パーク内で撮影されたオフショット。複数公開されている写真には、柏木と牧野がミニーマウスと並んだ3ショットをはじめ、柏木と牧野の2ショット、パークを楽しむ柏木や牧野の姿を記録したソロショットも収められている。
AKB48＆モー娘。の元メンバーのディズニーデートに、ファンからは「ツーショットかわいい」「夢の国過ぎる」「これからも仲良くいて欲しいな」「推し同士の仲良し写真尊い」などの声が集まっている。
■柏木由紀
1991年7月15日生まれ、鹿児島県出身。身長は165cm。2007年にAKB48のメンバーとしてデビュー。歴代最長となる17年間在籍し、2024年4月30日に卒業した。
引用：「柏木由紀」Instagram（＠yukikashiwagi_official）