ケーキ店が燃え、2人が死亡、3人が搬送 放火の可能性

きのう夜、岐阜県本巣市のケーキ店が燃え、2人が死亡、3人が搬送されました。閉店後にトラブルがあったとみられ、警察は放火の可能性があるとみて捜査しています。

【写真を見る】「人が刺された ガソリンまいている」ケーキ店火事 2人死亡3人搬送 放火の可能性も 岐阜・本巣市

警察によりますと、きのう午後9時ごろ、本巣市宗慶のケーキ店「さんらいず」で、『人が刺された。ガソリンをまいている。火事になっている』と、建物の中にいた人から110番通報がありました。

店舗兼住宅およそ300平方メートルが焼け、焼け跡から2人の遺体

2階建ての店舗兼住宅およそ300平方メートルが焼け、焼け跡から2人の遺体が見つかったほか、3人が病院に搬送されました。3人は、会話ができない状態だということです。



通報した人

「煙が上の方まで上がっていたので、『はしごを持ってきてください』と言っていたので」

警察は、放火の可能性を調べる

捜査関係者によりますと、建物の2階で、60代の店のオーナーやその知人ら同世代の11人が集まるイベントが開かれていて、何らかのトラブルがあったとみられています。



警察は、放火の可能性を調べるとともに、店内にいた、いずれか1人が事件に関与したとみて捜査しています。