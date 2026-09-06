サンドラ・ブロック「私たちの胸はまだ同じ位置にある」 ニコール・キッドマンと変わらぬスタイルで魅了
サンドラ・ブロックが、ロサンゼルスで開催された映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』のプレミアに共演のニコール・キッドマンと仲良く来場。27年前に公開された前作当時から変わらないスタイルを披露し、「私たちの胸は今も同じ位置にある」とユーモアたっぷりに語った。
【写真】胸は「まだ同じ位置にある」 ニコール＆サンドラ、変わらぬスタイルで魅了
Peopleによると、現地時間8月31日、米ロサンゼルスのディレクターズ・ビレッジにて、映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』のプレミアが開催され、前作に続いて魔女のオーウェンズ姉妹を演じたサンドラとニコールが来場した。
サンドラは、ルイ・ヴィトンによる白い尖った襟とカフスをあしらった黒いベルベットドレスをまとい、ミステリアスなルックを披露。深くカットされたネックラインから美しい胸元をちらりと見せた。
この日はニコールも、アトリエ ヴェルサーチェによる胸元が開いたドレスを身につけており、サンドラは「私たちの胸は、まだ同じ位置にある。すごいことだよね」とコメント。「私たちのユーモアのセンスは変わってないわ」と続けるニコールに、「ほとんどないけどね」と返していたそうだ。
1999年に公開された映画『プラクティカル・マジック』は、オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”という呪いをかけられた魔女の姉妹、サリー（サンドラ）とジリアン（ニコール）が、家族の絆と愛で運命を切り開く物語。
27年ぶりの続編では、サリー＆ジリアン姉妹に、サリーの娘たちが加わり、一族を襲う巨大な呪いにパワフル＆マジカルに立ち向かう。2人のほか、ジョーイ・キングやメイジー・ウィリアムズらが新たに出演し、11月27日に日本公開される。
【写真】胸は「まだ同じ位置にある」 ニコール＆サンドラ、変わらぬスタイルで魅了
Peopleによると、現地時間8月31日、米ロサンゼルスのディレクターズ・ビレッジにて、映画『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』のプレミアが開催され、前作に続いて魔女のオーウェンズ姉妹を演じたサンドラとニコールが来場した。
この日はニコールも、アトリエ ヴェルサーチェによる胸元が開いたドレスを身につけており、サンドラは「私たちの胸は、まだ同じ位置にある。すごいことだよね」とコメント。「私たちのユーモアのセンスは変わってないわ」と続けるニコールに、「ほとんどないけどね」と返していたそうだ。
1999年に公開された映画『プラクティカル・マジック』は、オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”という呪いをかけられた魔女の姉妹、サリー（サンドラ）とジリアン（ニコール）が、家族の絆と愛で運命を切り開く物語。
27年ぶりの続編では、サリー＆ジリアン姉妹に、サリーの娘たちが加わり、一族を襲う巨大な呪いにパワフル＆マジカルに立ち向かう。2人のほか、ジョーイ・キングやメイジー・ウィリアムズらが新たに出演し、11月27日に日本公開される。