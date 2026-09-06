大型犬が川で見つけた棒をくわえたまま、浮き輪に乗って遊んでいたら…？まさかのハプニングに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で7万4000回再生を突破。「何度も見ちゃいます笑」「夏の思い出ｗ」といった声が寄せられています。

【動画：川で『お気に入りの棒』を見つけた大型犬→そのまま遊んでいたら…まさかのハプニングに爆笑】

棒をくわえて川遊びを楽しむ大型犬

Instagramアカウント「blacklabs_ao_to_ito」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「あお」君が川で遊んでいた時の出来事です。あお君は途中で見つけた大きめの棒を気に入ったようで、浮き輪に乗って遊んでいる間もお口にくわえたままだったそう。

一緒に浮き輪に乗っている女性が棒を回収しようとしても、絶対に放そうとしないあお君。自分だけの宝物を見つけた子どものような姿が、たまらなく可愛いです。

まさかのハプニングに爆笑！

この時、お兄ちゃんはあお君を楽しませようと思って、川に入ってゆっくり浮き輪を回してくれていました。そしてちょうどあお君とお兄ちゃんが向かい合った瞬間に、まさかのハプニングが発生。

突然あお君が「えいっ」と棒を振って、お兄ちゃんの頭に棒がクリーンヒットしてしまったのです！狙ったかのようなタイミングもコンッといい音がしたのも面白すぎて、痛そうなのに笑わずにはいられません。

ちなみにお兄ちゃんは「痛いっ」と悲鳴を上げながら頭を抑えていたそうですが、なんとなく嬉しそうな様子だったとのこと。川遊び中に愛犬に棒で殴られるという貴重な体験は、ある意味最高の夏の思い出になったかもしれませんね！

この投稿には「笑っちゃった」「見事なまでのクリーンヒット」「いい音するなー」「思わず痛っ！て声が出てしまった」「振りやすいように咥えなおしてるところが笑」といったコメントが寄せられています。

棒が大好きな兄弟の日常

あお君はとにかく棒が大好きで、日頃から棒をくわえたままお散歩をしたり、外で拾った棒を家に持ち帰ったりしているそう。そして弟犬の「いと」君も棒が好きなようで、2匹で1本の棒を仲良くくわえていることもあれば、「これは俺のだ！」「いや、俺のだよ！」と取り合いをしていることもあるとか。

まるで小学生の兄弟のような2匹が、なんとも微笑ましいです。これからもあお君といと君の可愛い姿や愛おしい行動は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることでしょう。

あお君＆いと君の微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「blacklabs_ao_to_ito」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「blacklabs_ao_to_ito」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。