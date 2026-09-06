「圧倒的な存在感」「非常に良かった」初完封＆好フィード連発の鈴木彩艶をビラのエメリ監督が絶賛！「決定的な役割を果たしてくれた」
現地９月５日に開催されたプレミアリーグの第３節で、鈴木彩艶が所属するアストン・ビラが、守田英正を擁する昇格組のハルと対戦。スコアレスドローに終わった。
守田英正が負傷で欠場したなか、前節のアーセナル戦（０－１）でプレミアデビューを飾った鈴木は２戦連続のスタメン出場。好セーブを披露をして完封すれば、得意の高精度キックで何度も攻撃の起点となり、攻守に躍動した。
地元メディア『Birmingham Live』によれば、日本代表GKのパフォーマンスをウナイ・エメリ監督が絶賛した。
「非常に良かった。先週、彼は初出場を果たし、素晴らしいプレーを見せてくれた。１失点はしたが、彼のプレーはとても良かった。今日、彼は無失点で試合を終え、さらに一歩前進した。ボールポゼッションで圧倒的な存在感を示し、攻撃の組み立てに貢献し、我々が辛抱強くプレーできるように助けてくれた」
スペイン人指揮官は、「時にはストライカーやウインガーに良いロングボールを供給してくれた。また、守備面で必要な場面では、クロスやセットプレーで決定的な役割を果たしてくれた」と賛辞を続けた。
すでに名将の信頼を勝ち取っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木彩艶が驚異のキックで決定機演出＆チームを救う好セーブ
守田英正が負傷で欠場したなか、前節のアーセナル戦（０－１）でプレミアデビューを飾った鈴木は２戦連続のスタメン出場。好セーブを披露をして完封すれば、得意の高精度キックで何度も攻撃の起点となり、攻守に躍動した。
地元メディア『Birmingham Live』によれば、日本代表GKのパフォーマンスをウナイ・エメリ監督が絶賛した。
スペイン人指揮官は、「時にはストライカーやウインガーに良いロングボールを供給してくれた。また、守備面で必要な場面では、クロスやセットプレーで決定的な役割を果たしてくれた」と賛辞を続けた。
すでに名将の信頼を勝ち取っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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