◇F1第13戦イタリアGP 予選（2026年9月5日 モンツァ・サーキット＝1周5.793キロ）

予選が行われ、アルピーヌのピエール・ガスリー（フランス）が1分21秒786をマークしてキャリア初のポールポジション（PP）を獲得した。アルピーヌのPPはルノー時代の09年ハンガリーGPのフェルナンド・アロンソ（スペイン）以来17年ぶり。ガスリーはアルファタウリ・ホンダ（現レーシングブルズ）時代の20年にF1唯一の優勝を飾ったモンツァ・サーキットでビッグサプライズを起こした。

メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が0.060秒差の2番手。マクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が3番手につけた。地元フェラーリ勢はシャルル・ルクレール（モナコ）が4番手、ルイス・ハミルトン（英国）は5番手にとどまった。今季総合首位に立つメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）は7番手タイムも、今季の規定回数を上回るパワーユニット（PU）交換により決勝は最後列からのスタートになる。

レーシングブルズから2戦連続スポット参戦の角田裕毅は予選2回目（Q2)に進めず17番手だった。フリー走行3回目（FP3）からタイムが上がらず、予選直前には燃料漏れを起こしたマシンの修復作業にも迫られた。予選1回目（Q1）では同僚アービッド・リンドブラッド（英国）に比べてセクター1のタイムが極端に悪く、Q2進出の16番手とは0.139秒差の1分23秒755にとどまった。

今季はレッドブルとレーシングブルズのリザーブドライバーを務める角田は、左手首を骨折したレッドブルのアイザック・ハジャー（フランス）が欠場した影響で前戦オランダGPにレーシングブルズで緊急出場。約8カ月ぶりの“F1復帰戦”で決勝11位と入賞を逃していた。

前戦からホンダの新たなパワーユニット（PU）を投入したアストンマーチン勢は振るわず、いずれもQ1で敗退した。トラブルがあったとみられるアロンソはQ1途中でマシンを降りて21番手、ランス・ストロール（カナダ）は最下位の22番手だった。

▼ガスリー 最高でした。信じられないような予選でした。Q1の最初のラップから、マシンの感触が素晴らしかったんです。とても良いラップが走れたという手応えがありました。PPを獲るために、少しずつ努力を重ねて9年が経ちました。モンツァで初優勝を飾り、そして今回、初のPPを獲得できました。

▽予選結果

(１)ガスリー（アルピーヌ）

(２)ラッセル（メルセデス）

(３)ピアストリ（マクラーレン）

(４)ルクレール（フェラーリ）

(５)ハミルトン（フェラーリ）

(６)フェルスタッペン（レッドブル）

(７)アントネッリ（メルセデス）

(８)コラピント（アルピーヌ）

(９)ノリス（マクラーレン）

(10)リンドブラッド（レーシングブルズ）

＜以下Q2敗退＞

(11)ボルトレート（アウディ）

(12)ベアマン（ハース）

(13)ヒュルケンベルク（アウディ）

(14)ローソン（レッドブル）

(15)サインツ（ウィリアムズ）

(16)オコン（ハース）

＜以下Q1敗退＞

(17)角田裕毅（レーシングブルズ）

(18)アルボン（ウィリアムズ）

(19)ボッタス（キャデラック）

(20)ペレス（キャデラック）

(21)アロンソ（アストンマーチン）

(22)ストロール（アストンマーチン）