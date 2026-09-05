家を散らかさないためにはモノを少なくすればいい。理屈は分かっていても、どうしてもモノが増えて困っている人もいるのではないでしょうか。YouTubeチャンネル「週末ビフォーアフター」では、そんな“片付かない家”を「古堅式メソッド」でスッキリさせてきました。

【画像22枚】すごすぎる…！ モノがあふれた家→すっきり“お片付け” 驚きのビフォーアフター！

今回ご紹介する動画は、3LDKの平屋に親子2人で暮らす家の“お片付け”。どれだけキレイに片付くのでしょうか。YouTubeに投稿された動画は、58万回再生されています。

過去最高レベルにモノが多い家もスッキリ！

これまでの動画で、キッチンとリビング・ダイニングは片付いた今回のお宅。残すは寝室と着物部屋です。まずは着物部屋から取り掛かるため、モノをいったん寝室に寄せて片づけスタート。着物部屋に対する依頼主の希望は、“人が来た時に通せる部屋”。モノを出しながらタンスの位置を決め、寝室に寄せた着物を戻していきます。着物を畳んではしまい、畳んではしまい……。着物部屋はなんとかめどが立ってきました。

あとはモノを大量に寄せられた寝室です。とにかく今できる最善を尽くすため、「寝る場所」第一優先で「モノの場所」も作ることに。寝室は洗濯物干し場も兼ねているため、洗濯動線も作りたいところです。しかし方向性は分かっていても、モノが多すぎて身動きが取れません。

ここで納戸にあった本棚を寝室に入れようと思い立ちますが、寝室からモノを出すのも納戸から本棚を持って来るのも“災害級レベル”の大変さ。しかし、古堅さんには完成形が見えているよう。どんどんモノを動かし、見る見るうちに部屋が片付いていきます。

そして完成したのは、寝るスペースと洗濯物干しスペースを棚でセパレートし、見違えるほど機能的になった寝室！ 洗濯物干しスペースには、依頼主が裁縫仕事をするアトリエまでできました。着物部屋も“ほぼ更地”状態まで片付き、付き添っていた依頼主の友だちも「もうホント最高」と大喜び。

本当に片付くのか不安になるほどモノが多かった部屋の、すっきりビフォーアフター。コメント欄には「ほんとプロの仕事だわ」「今までで一番“無理でしょ”と思ったのに、ちゃんと収まったのすごい」「今回は特に神回じゃない！？」と驚きの声があふれています。