6歳の女の子が保育園に行く前に、ワンコに抱きつきながら「いってきます」の挨拶をしたら…？ワンコの対応や2人の相思相愛な姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で11万6000回再生を突破しています。

【動画：朝、保育園に行く6歳の女の子→犬と離れたくなくて、抱きつきながら『いってきます』と伝えた結果…『相思相愛な光景』】

6歳の女の子とワンコの朝のやり取り

YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」に投稿されたのは、柴犬の「花子」ちゃんと6歳の女の子の尊い日常の一コマです。ある日の朝、女の子は保育園に行く前に花子ちゃんとふれあっていました。

女の子が「大好きですか？」と聞きながら頭を撫でると、花子ちゃんは女の子の服をペロペロと舐めたそう。最初は「大好きだからペロペロしてるんだね」と喜んでいた女の子ですが、途中で「牛乳ついてるのかな？」と気付いて苦笑い。可愛らしいやり取りに、心が和みます。

保育園に行く時の愛に溢れた光景

しばらくすると保育園に行く時間になりました。女の子は花子ちゃんの体にお顔を埋めて、とても離れがたそうな様子だったとか。女の子はお顔を上げると花子ちゃんに抱きつきながら、「いってきます」と挨拶したそう。そして「すぐ帰って来るから頑張ってね」とお留守番を頼んだ後で、「寂しいね」としょんぼり…。

すると花子ちゃんが「いってらっしゃい。待ってるから頑張っておいで！」と励ますように、女の子のお顔を優しく舐めてくれたそうです。女の子は花子ちゃんの愛を感じて笑顔になったものの、ますます名残惜しくなってぎゅっとハグ！相思相愛な2人が尊くて、キュンとせずにはいられません。

帰宅後は一緒にお昼寝

女の子は後ろ髪を引かれる思いで保育園に出発し、数時間後に帰って来ました。もちろん帰宅後は花子ちゃんにベッタリで、お昼寝をする時もソファでぴとっと寄り添っていたとか。

一緒にブランケットをかけてお互いの温もりを感じながら眠っている２人は、なんだかとても幸せそう。きっと相思相愛な2人は、一緒にいられるだけで心が満たされるのでしょう。花子ちゃんと女の子の愛に溢れた日々が、この先もずっと続きますように。

花子ちゃんと女の子の仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。