「負けた理由が分からない」エムバペが痛恨のPK失敗…マドリー初黒星に指揮官モウリーニョは不満 海外メディアは「このレアルは無敵ではない」「騒然とさせる」
今シーズン初の黒星だ。それも、チャンピオンズリーグ開幕を控えたなかでの敗戦となった。
レアル・マドリーは９月４日、ラ・リーガ第４節でベティスと対戦し、敵地で０－１と敗れた。終盤にセットプレーから先制点を許すと、アディショナルタイムにはPKを獲得したが、キリアン・エムバペが失敗。連勝は３で止まっている。
米スポーツチャンネル『ESPN』によると、ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後の会見で「負けた理由が分からないということもある」と話した。
「時には負けて、それを説明できないものなんだ。我々はとても支配的だった。集中していた。完全にすべてをコントロールしていた。攻撃のプレーがたくさんあった。チャンスもたくさんつくった」
「ドローでもフラストレーションがたまっていただろう。もっと良い結果にふさわしかったからだ。それが負けたのだから、想像できるだろう」
マドリーは８日、チャンピオンズリーグの初戦でモウリーニョ監督の古巣でもあるインテルと対戦する。昨季のセリエA王者だ。
イタリア紙『Gazzetta dello Sport』は、マドリーの試合を伝える記事の見出しで、「インテル、このレアルは無敵ではない」と報道。サンティアゴ・ベルナベウでの一戦に向けて自国チームを鼓舞した。
「インテルとの火曜のチャンピオンズリーグ開幕戦を控えるなか、騒然とさせる黒星だ」
「気温からも判定からも“アツ”い夜をモウリーニョが怒りに満ちて終えたなかで、レアルは全体的に勝利、少なくとも引き分けにふさわしかったが、ポイントなしでマドリードに戻ることになった」
セリエAで開幕２連勝を飾ったインテルは、５日にナポリとのビッグマッチに臨む。その後、アウェーでマドリーと激突だ。欧州最高峰の舞台での注目の大一番で、両軍がどのような戦いを見せるか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】後半ATにエムバペがまさかのPK失敗
レアル・マドリーは９月４日、ラ・リーガ第４節でベティスと対戦し、敵地で０－１と敗れた。終盤にセットプレーから先制点を許すと、アディショナルタイムにはPKを獲得したが、キリアン・エムバペが失敗。連勝は３で止まっている。
米スポーツチャンネル『ESPN』によると、ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後の会見で「負けた理由が分からないということもある」と話した。
「ドローでもフラストレーションがたまっていただろう。もっと良い結果にふさわしかったからだ。それが負けたのだから、想像できるだろう」
マドリーは８日、チャンピオンズリーグの初戦でモウリーニョ監督の古巣でもあるインテルと対戦する。昨季のセリエA王者だ。
イタリア紙『Gazzetta dello Sport』は、マドリーの試合を伝える記事の見出しで、「インテル、このレアルは無敵ではない」と報道。サンティアゴ・ベルナベウでの一戦に向けて自国チームを鼓舞した。
「インテルとの火曜のチャンピオンズリーグ開幕戦を控えるなか、騒然とさせる黒星だ」
「気温からも判定からも“アツ”い夜をモウリーニョが怒りに満ちて終えたなかで、レアルは全体的に勝利、少なくとも引き分けにふさわしかったが、ポイントなしでマドリードに戻ることになった」
セリエAで開幕２連勝を飾ったインテルは、５日にナポリとのビッグマッチに臨む。その後、アウェーでマドリーと激突だ。欧州最高峰の舞台での注目の大一番で、両軍がどのような戦いを見せるか注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】後半ATにエムバペがまさかのPK失敗