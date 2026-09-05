『角醒ハンター オメガホーン』第7話「打ち破れ！炎角VS絶炎角！」、炎角と絶炎角の衝撃的な事実が明らかに
楢原聖が主演を務める、『角醒ハンター オメガホーン』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第7話「打ち破れ！炎角VS絶炎角！」が、あす9月6日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ついにイバルとハンターバトル！ 第7話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり--。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げる！
■第7話「打ち破れ！炎角VS絶炎角！」あらすじ
イバル領の温泉町を訪れたシャウト（楢原）と炎角（国上将大）。イバル（田鶴翔吾）に苦しめられている人がいないか探る中、炎角が不穏な気配を察知する。湯煙の向こうに姿を現したのは絶炎角（小西詠斗）。そのひと言から、炎角と絶炎角の衝撃的な事実が明らかになり…。
絶炎角についていったシャウトたちは、ついにイバルと対面。ハンターバトルに挑むが…!?
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】ついにイバルとハンターバトル！ 第7話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり--。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げる！
イバル領の温泉町を訪れたシャウト（楢原）と炎角（国上将大）。イバル（田鶴翔吾）に苦しめられている人がいないか探る中、炎角が不穏な気配を察知する。湯煙の向こうに姿を現したのは絶炎角（小西詠斗）。そのひと言から、炎角と絶炎角の衝撃的な事実が明らかになり…。
絶炎角についていったシャウトたちは、ついにイバルと対面。ハンターバトルに挑むが…!?
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。