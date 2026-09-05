日ハム大好き美女24歳、ホームラン級美ボディさく裂 ビキニ姿でバッセン
『SPA!デジタル写真集 花咲楓香「ホームランボディ」』は配信中。このたび、誌面カットが解禁となった。
【写真】日ハム大好き美女24歳、ユニフォーム姿かわいい！ ビキニ姿でバッティングも
花咲楓香は、2001年、北海道出身。「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024最優秀セールス賞」受賞。「キューティハニーNova」の公式コスプレイヤーに選出されるなど、多方面で活躍。北海道日本ハムファイターズファンとしても知られる。写真集『ルーキー』（ワニブックス）が発売中。
“野球好きOL”をテーマに、本人も念願のバッティングセンターへ。キュートでビッグなバッティングセンスを磨く⁉ 届いたカットでは、スカイブルーのビキニ姿のままバッターボックスに立ち、ピッチングマシンに向けてバットを前に出して、ミートポイントを探っている様子が写し出されている。インパクト絶大の彼女の打席結果は、誌面でチェックだ。
スポーツで汗を流した後は、しっぽりおうちでリラックス！ ユニフォーム風の部屋着に着替えた花咲楓香が、あぐらをかいてひとやすみ。野球ボール柄のクッションを枕にしてソファに寝そべると、なんとも柔らかいバストもお目見えする。スポ-ディーな印象から一転して、黒のセクシーランジェリーカットも必見‼
【写真】日ハム大好き美女24歳、ユニフォーム姿かわいい！ ビキニ姿でバッティングも
花咲楓香は、2001年、北海道出身。「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024最優秀セールス賞」受賞。「キューティハニーNova」の公式コスプレイヤーに選出されるなど、多方面で活躍。北海道日本ハムファイターズファンとしても知られる。写真集『ルーキー』（ワニブックス）が発売中。
スポーツで汗を流した後は、しっぽりおうちでリラックス！ ユニフォーム風の部屋着に着替えた花咲楓香が、あぐらをかいてひとやすみ。野球ボール柄のクッションを枕にしてソファに寝そべると、なんとも柔らかいバストもお目見えする。スポ-ディーな印象から一転して、黒のセクシーランジェリーカットも必見‼