44歳で出産した元日テレ女子アナ、誕生日を報告 変わらない美ぼうに称賛
元日本テレビアナウンサーの宮崎宣子が、4日にInstagramを更新。同日47歳の誕生日を迎えたことを報告。夫からの誕生日プレゼントを公開した。
【写真】44歳で出産した元日テレ女子アナ、変わらぬ美ぼう！ 旦那さんからの素敵誕プレも！
2012年3月に日本テレビを退社し現在はフリーで活動する宮崎。つい先日にはABEMAの番組『秘密のママ園3』に出演し、44歳で第1子を出産した当時を述懐。不妊治療のリアルを明かし、話題となった。
そんな宮崎はこの日、「47歳になりました」と報告し「今年は夫から電動自転車とペンケースをプレゼントしてもらいました」と感謝。自転車については「息子がかなり動き回るようになり、徒歩だと大人の足で5分のところが20分30分かかるので、電動自転車になってかなり助かってます」と、子どもの行動範囲が広くなるに連れ、ほしかったツールだと明かした。
そんな宮崎は「47歳はとにかく息子と遊びまくる。若いお母さんたちに助けてもらいながら、息子と貴重な時間を思いっきり楽しむ。そんな1年にしたいと思っています」と抱負をつづり、「決して若くはない47歳ですが、 自分が思っていた47歳よりかなり未熟で、 まだまだいろんなことにチャレンジして楽しい50代を築けるような土台を作っていきたいと思います」と前を向いた。
そんな宮崎の投稿には、祝福の声が殺到したほか「相変わらず お美しい」「美しすぎます」「見た目は出会った時から全然変わってないですよ」といった、年齢を感じさせない宮崎の美ぼうへの称賛が寄せられている。
引用：「宮崎宣子」Instagram（＠miyazaki_nobuko）
【写真】44歳で出産した元日テレ女子アナ、変わらぬ美ぼう！ 旦那さんからの素敵誕プレも！
2012年3月に日本テレビを退社し現在はフリーで活動する宮崎。つい先日にはABEMAの番組『秘密のママ園3』に出演し、44歳で第1子を出産した当時を述懐。不妊治療のリアルを明かし、話題となった。
そんな宮崎はこの日、「47歳になりました」と報告し「今年は夫から電動自転車とペンケースをプレゼントしてもらいました」と感謝。自転車については「息子がかなり動き回るようになり、徒歩だと大人の足で5分のところが20分30分かかるので、電動自転車になってかなり助かってます」と、子どもの行動範囲が広くなるに連れ、ほしかったツールだと明かした。
そんな宮崎の投稿には、祝福の声が殺到したほか「相変わらず お美しい」「美しすぎます」「見た目は出会った時から全然変わってないですよ」といった、年齢を感じさせない宮崎の美ぼうへの称賛が寄せられている。
引用：「宮崎宣子」Instagram（＠miyazaki_nobuko）