史上初1年生でミス慶応になった美女21歳、タイトな肩出しコーデに「今日もステキ」の声
慶応大学のミスキャンパスで、モデルでタレントの野口結夢が4日、自身のInstagramを更新し、田園風景でたたずむキュートなショットを公開。「スタイル抜群！ゆめちゃん最強！」「今日もステキ」「超カワイイ」といった声が寄せられている。
【写真】ミス慶応美女21歳が「スタイル抜群」、ピタピタなTシャツにナイトプールでの水着姿も
野口は「たのしかった」の一言とともに、田園風景に佇むショットを公開。肩出しのトップスに黒いミニスカートという出で立ちの野口が、笑顔を咲かせてポーズをとっている。
コメント欄には「スタイル抜群！ゆめちゃん最強！」「花より結夢」「今日もステキ」「超カワイイ」といった声が寄せられている。
【野口結夢プロフィール】
野口は2004年12月6日生まれ、三重県出身の21歳。「ミス慶応コンテスト2023」では史上初の1年生でグランプリに輝き、2024年の「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」では審査員特別賞を受賞した。同年からファッション雑誌「CanCam」の読者モデル・インフルエンサー集団「CanCam it girl」のメンバーを務めている。WYS Relation所属。Instagramでは、タレント活動のほか、かわいらしいミニスカ姿など私服コーデを披露してファンを喜ばせている。
引用：「野口結夢」Instagram（＠yume__noguchi）
【写真】ミス慶応美女21歳が「スタイル抜群」、ピタピタなTシャツにナイトプールでの水着姿も
野口は「たのしかった」の一言とともに、田園風景に佇むショットを公開。肩出しのトップスに黒いミニスカートという出で立ちの野口が、笑顔を咲かせてポーズをとっている。
【野口結夢プロフィール】
野口は2004年12月6日生まれ、三重県出身の21歳。「ミス慶応コンテスト2023」では史上初の1年生でグランプリに輝き、2024年の「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」では審査員特別賞を受賞した。同年からファッション雑誌「CanCam」の読者モデル・インフルエンサー集団「CanCam it girl」のメンバーを務めている。WYS Relation所属。Instagramでは、タレント活動のほか、かわいらしいミニスカ姿など私服コーデを披露してファンを喜ばせている。
引用：「野口結夢」Instagram（＠yume__noguchi）