「中に人間入ってる？」両脚を抱え込むサビ猫の“軟体ポーズ”に12.1万いいね、家族の中で使い分ける賢い素顔
両脚をまっすぐ伸ばして前足で抱え込むような、ヨガのような不思議な体勢をとる猫の動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。一華（いちか）|中の人疑惑さん（@ai_heart_neko.）が「どうしたの、いちたん」というコメントと共に投稿したこの動画には12.1万いいねが集まり、その見事な軟体ぶりと人間のような姿に多くの反響が寄せられた。思わずツッコミを入れたくなる愛らしい姿について、飼い主さんに話を聞いた。
【写真】しっぽを触ると…？
--両脚をまっすぐ伸ばして前足で抱え込むという、この見事な「軟体ポーズ」を初めて発見した時の飼い主さんの率直な驚きやご感想を教えてください。
「『どうしたの？！』と驚きましたが、しばらく動画を撮っていても動かないので、だんだんとおかしくなって笑ってしまいました」
--いちたんはなぜこのような人間のような不思議な体勢になっていたのか、この写真を撮影する前後の状況や動きについて詳しくお聞かせください。
「娘2人が向き合って座った間にお腹を上にして眠っていたようです。寝起きに伸びをしたらあんな格好になったらしく、娘たちも驚いたようで『ママ～いっちゃんが変な格好してる！』とすぐに知らせてくれました」
--このヨガのようなポーズは今回偶然撮影できた珍しいものなのか、それとも普段からよく見せてくれるお気に入りの体勢なのか、日頃のご様子を教えてください。
「最初に伸びポーズをした時は偶然でしたが、その後もお膝で上向きに寝かせると上に伸びる事が多く、度々変な伸びポーズを見せてくれます。伸びた後のあんよのマッサージも好きで、うっとりした表情を見せてくれるので、癒しの時間になっています」
--「どうしたの」と思わず声をかけたくなる愛らしいいちたんですが、普段はどのような性格の猫ちゃんで、ご家族の中でどんな存在かお聞かせください。
「普段はとっても優しくて賢くておしゃべりな女の子です。警戒心は強いので、知らない人が来ると隠れてしまうこともありますが、ママと2人きりの時はとっても甘えん坊な一面もあります。パパは朝ごはんの人、ママは甘える人、長女は遊び相手、次女は指導対象、と自分の中で役割分担しているようです。いちたんの指導のおかげで次女が随分成長しました（笑）」
--今回の軟体ポーズに限らず、一緒に暮らす中で思わず笑ってしまったりツッコミを入れたくなったりした、いちたんの予想外な行動やユニークなエピソードが他にもあればぜひ教えてください。
「手足が長いからか、キャットタワーのボウルから長い足がピョーンと伸びていたり、表情豊かでおしゃべりもとっても上手なので、たまに『中に人間入ってる？』と思うことがあります。可愛い仕草も沢山見せてくれるので、家族の中ではアイドル的存在です」
--両脚をまっすぐ伸ばして前足で抱え込むという、この見事な「軟体ポーズ」を初めて発見した時の飼い主さんの率直な驚きやご感想を教えてください。
「『どうしたの？！』と驚きましたが、しばらく動画を撮っていても動かないので、だんだんとおかしくなって笑ってしまいました」
--いちたんはなぜこのような人間のような不思議な体勢になっていたのか、この写真を撮影する前後の状況や動きについて詳しくお聞かせください。
「娘2人が向き合って座った間にお腹を上にして眠っていたようです。寝起きに伸びをしたらあんな格好になったらしく、娘たちも驚いたようで『ママ～いっちゃんが変な格好してる！』とすぐに知らせてくれました」
--このヨガのようなポーズは今回偶然撮影できた珍しいものなのか、それとも普段からよく見せてくれるお気に入りの体勢なのか、日頃のご様子を教えてください。
「最初に伸びポーズをした時は偶然でしたが、その後もお膝で上向きに寝かせると上に伸びる事が多く、度々変な伸びポーズを見せてくれます。伸びた後のあんよのマッサージも好きで、うっとりした表情を見せてくれるので、癒しの時間になっています」
--「どうしたの」と思わず声をかけたくなる愛らしいいちたんですが、普段はどのような性格の猫ちゃんで、ご家族の中でどんな存在かお聞かせください。
「普段はとっても優しくて賢くておしゃべりな女の子です。警戒心は強いので、知らない人が来ると隠れてしまうこともありますが、ママと2人きりの時はとっても甘えん坊な一面もあります。パパは朝ごはんの人、ママは甘える人、長女は遊び相手、次女は指導対象、と自分の中で役割分担しているようです。いちたんの指導のおかげで次女が随分成長しました（笑）」
--今回の軟体ポーズに限らず、一緒に暮らす中で思わず笑ってしまったりツッコミを入れたくなったりした、いちたんの予想外な行動やユニークなエピソードが他にもあればぜひ教えてください。
「手足が長いからか、キャットタワーのボウルから長い足がピョーンと伸びていたり、表情豊かでおしゃべりもとっても上手なので、たまに『中に人間入ってる？』と思うことがあります。可愛い仕草も沢山見せてくれるので、家族の中ではアイドル的存在です」