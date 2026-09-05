“マレーシア移住”菊地亜美、現地の賃貸事情を告白「家賃10万円で2LDK、プール付き」
タレントの菊地亜美（36）が、5日までに更新されたタレント・杉浦太陽（45）のYouTubeチャンネル「たぁちゃんネル」に出演。今夏に移住したマレーシアと日本との二拠点生活について語る中で、マレーシアの住宅・家賃事情について明かした。
【写真】娘2人とマレーシアの自宅でくつろぐ菊地亜美
マレーシアの日本との「一番の違い」を「家賃が安い」と話した菊地。「シンガポールはめっちゃ高いんですけど、マレーシアはタワーマンションが基準で。コンドミニアムって言うんですけど。プール付き、サウナ付き、テニスコートもあって、子どものプレイグラウンドもあってみたいな。もうそれがデフォルト」と説明した。
現地に移住している独身の知人については「家賃10万円で2LDK、プール付き。80平米とか言ってたかな」と話し、日本との家賃相場との違いに、杉浦も「安いな！」と驚いた様子だった。
ほかにも、「家具付きなんですよ。炊飯器とかそういうのはないけど、テレビ、ソファー、ベッドとかも全部付いてて」と家具付きの物件であることや、「礼金とかもないし。日本は貸してもらう人が払うじゃないですか？向こう（マレーシア）の家って、オーナーさんがいろいろ払うんですよ」と明かした。
【写真】娘2人とマレーシアの自宅でくつろぐ菊地亜美
マレーシアの日本との「一番の違い」を「家賃が安い」と話した菊地。「シンガポールはめっちゃ高いんですけど、マレーシアはタワーマンションが基準で。コンドミニアムって言うんですけど。プール付き、サウナ付き、テニスコートもあって、子どものプレイグラウンドもあってみたいな。もうそれがデフォルト」と説明した。
ほかにも、「家具付きなんですよ。炊飯器とかそういうのはないけど、テレビ、ソファー、ベッドとかも全部付いてて」と家具付きの物件であることや、「礼金とかもないし。日本は貸してもらう人が払うじゃないですか？向こう（マレーシア）の家って、オーナーさんがいろいろ払うんですよ」と明かした。