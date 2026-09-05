渡部篤郎、石原さとみ主演10月期ドラマ『ポリティカルパン』で物語を動かす謎の情報屋に！
石原さとみが主演を務める10月7日スタートのドラマ『ポリティカルパン』（フジテレビ系／毎週水曜22時）に、渡部篤郎が出演することが決定した。“謎多き情報屋”役で野木亜紀子脚本作品初出演となる。
【写真】石原さとみがダークな政治の金を盗む女ルパンに！
野木亜紀子がオリジナル脚本を手がけた本作は、架空の国・ニッポニアの政界を舞台にした怪盗エンターテインメントドラマ。主人公は怪盗として政界へと潜り込み、“政治の金”を盗み出していく。主演の石原と野木がタッグを組むのは、2018年放送の『アンナチュラル』（TBS系）以来、約8年ぶり。
渡部が演じるのは、“謎の情報屋”の乾（いぬい）。独自の情報網を使って、ニッポニア政界のあらゆる情報を収集して流す「謎の情報屋」。そのウワサを聞きつけて乾の元へやってきた弥生から、“政治の金を盗む”という目的を聞き、面白半分で彼女に政界の情報を流す。弥生に盗みのための情報を与える一方で、乾自身にも果たしたい“大きな目的”があるようで…？
渡部は「石原さとみさん、高橋一生さん、河合優実さんという、素晴らしい俳優さんたちと一緒に自分が演じるということを聞いて、自分としても相当な覚悟で臨まなければいけないと思いました。また、脚本を手がけるのはヒットメーカーの野木さんで、本当に優れた方たちがタッグを組んでいますので、絶対に面白い作品になると感じています。これから発表になるキャストの方たちも、相当なメンバーが登場していきますので、ぜひそこにもご期待ください」とコメント。
プロデュース・北野拓（フジテレビ第1スタジオ）は、「メインキャスト４人目となる“謎の情報屋”役は、渡部篤郎さんにお願いしました。いつかご一緒したいと願い続けてきた方なので、身が引き締まる思いです。現場では野木さんの脚本を深く理解し、コミカルからシリアスまで幅広い演技を的確に披露してくださり、作品のクオリティを支えていただいています。脚本を野木さんが当て書きされていることもあり、いろんな渡部さんの魅力を楽しんでいただける作品になっていると思いますので、ぜひご期待ください！」と言葉を寄せている。
野木が脚本を手がけるドラマに出演するのは初となる渡部が、今作でどのように“謎多き情報屋”を演じるのか期待が高まる。
ドラマ『ポリティカルパン』は、フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜22時放送。
【写真】石原さとみがダークな政治の金を盗む女ルパンに！
野木亜紀子がオリジナル脚本を手がけた本作は、架空の国・ニッポニアの政界を舞台にした怪盗エンターテインメントドラマ。主人公は怪盗として政界へと潜り込み、“政治の金”を盗み出していく。主演の石原と野木がタッグを組むのは、2018年放送の『アンナチュラル』（TBS系）以来、約8年ぶり。
渡部は「石原さとみさん、高橋一生さん、河合優実さんという、素晴らしい俳優さんたちと一緒に自分が演じるということを聞いて、自分としても相当な覚悟で臨まなければいけないと思いました。また、脚本を手がけるのはヒットメーカーの野木さんで、本当に優れた方たちがタッグを組んでいますので、絶対に面白い作品になると感じています。これから発表になるキャストの方たちも、相当なメンバーが登場していきますので、ぜひそこにもご期待ください」とコメント。
プロデュース・北野拓（フジテレビ第1スタジオ）は、「メインキャスト４人目となる“謎の情報屋”役は、渡部篤郎さんにお願いしました。いつかご一緒したいと願い続けてきた方なので、身が引き締まる思いです。現場では野木さんの脚本を深く理解し、コミカルからシリアスまで幅広い演技を的確に披露してくださり、作品のクオリティを支えていただいています。脚本を野木さんが当て書きされていることもあり、いろんな渡部さんの魅力を楽しんでいただける作品になっていると思いますので、ぜひご期待ください！」と言葉を寄せている。
野木が脚本を手がけるドラマに出演するのは初となる渡部が、今作でどのように“謎多き情報屋”を演じるのか期待が高まる。
ドラマ『ポリティカルパン』は、フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜22時放送。