うつ病経験者が解説「メンタルを病んで友達が離れるのは脳の仕組みだった」
YouTubeチャンネル「ほっしーのメンタルハックちゃんねる」が、「病んで友達が離れた。でも、全部自分が悪いわけじゃない」と題した動画を公開した。動画では、うつ病経験者であるほっしーが、メンタル不調時に人間関係が壊れてしまう理由について、脳の仕組みに関する研究を交えて解説した。
ほっしーはまず、メンタルが落ち込んだ際にLINEの返信ができなくなったり、遊びの誘いを断り続けたりして友人が離れていく現象に言及。「人間関係壊すのって結局自分なんだよな」と自分を責めてしまう人に対し、「あなたのせいだけじゃない」と力強く語りかける。
その根拠として、MITやハーバードの研究チームによるマウスを使った実験を紹介する。マウスにウイルスを注入して炎症を起こさせると、自ら群れを離れて1匹で過ごす時間が増加したという。さらに、脳内の「一人になりたくなる回路」だけをオフにすると、具合の悪さは感じたまま、群れから離れる行動だけが弱まったと解説した。
この結果からほっしーは、「メンタルしんどいな…だるいな…って思ってるのと、ぼっち化していくのは、脳の中だと別々のルートで動いている可能性がある」と指摘。メンタルが落ち込んでいる時に一人になりたくなるのは、性格の問題ではなく、脳や免疫の関係による「ぼっちモード」が働いている可能性があると説明した。
最後に、すでに友人が離れてしまった場合でも「無理に関係を戻したり連絡を取ろうとしなくていい」とアドバイス。「どんな状況に陥っても残る縁は残る」とし、オンラインコミュニティなどを活用した「自分のペースで自分を好いてくれる人だけを大事にする」という現代における新しい人間関係の築き方を提案した。
ほっしーはまず、メンタルが落ち込んだ際にLINEの返信ができなくなったり、遊びの誘いを断り続けたりして友人が離れていく現象に言及。「人間関係壊すのって結局自分なんだよな」と自分を責めてしまう人に対し、「あなたのせいだけじゃない」と力強く語りかける。
その根拠として、MITやハーバードの研究チームによるマウスを使った実験を紹介する。マウスにウイルスを注入して炎症を起こさせると、自ら群れを離れて1匹で過ごす時間が増加したという。さらに、脳内の「一人になりたくなる回路」だけをオフにすると、具合の悪さは感じたまま、群れから離れる行動だけが弱まったと解説した。
この結果からほっしーは、「メンタルしんどいな…だるいな…って思ってるのと、ぼっち化していくのは、脳の中だと別々のルートで動いている可能性がある」と指摘。メンタルが落ち込んでいる時に一人になりたくなるのは、性格の問題ではなく、脳や免疫の関係による「ぼっちモード」が働いている可能性があると説明した。
最後に、すでに友人が離れてしまった場合でも「無理に関係を戻したり連絡を取ろうとしなくていい」とアドバイス。「どんな状況に陥っても残る縁は残る」とし、オンラインコミュニティなどを活用した「自分のペースで自分を好いてくれる人だけを大事にする」という現代における新しい人間関係の築き方を提案した。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
2014年からうつ病と向き合ってきた経験者。 うつ発信者としては顔出し元祖。2.5万RTを超える発信や、Discover21からの出版実績があります。海外でも翻訳本が発売されました👏 経験者だから語れる話をします。 一緒にうつと戦おう。 基本的に金曜日の20時に更新。 個別のお悩み相談等は行っておりませんのでご了承ください。 学校・企業・自治体・福祉関係・メディア等で、うつ病経験・メンタルヘルス・当事者発信についてお話できます。 ※企業・団体・メディア等からのご依頼は、原則として有償でお受けしています。 「ほっしーのメンタルハックちゃんねる」は、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
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