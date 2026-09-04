チャンネル情報

2014年からうつ病と向き合ってきた経験者。 うつ発信者としては顔出し元祖。2.5万RTを超える発信や、Discover21からの出版実績があります。海外でも翻訳本が発売されました👏 経験者だから語れる話をします。 一緒にうつと戦おう。 基本的に金曜日の20時に更新。 個別のお悩み相談等は行っておりませんのでご了承ください。 学校・企業・自治体・福祉関係・メディア等で、うつ病経験・メンタルヘルス・当事者発信についてお話できます。 ※企業・団体・メディア等からのご依頼は、原則として有償でお受けしています。 「ほっしーのメンタルハックちゃんねる」は、amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。