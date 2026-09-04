31歳の子供部屋おじさんが、プロのスタイリストたちによる劇的な外見改善に挑戦し、「ばかかっけぇ！」と絶賛される場面があった。

【映像】31歳子供部屋おじさんの“激変”ビフォー・アフター

「人生を本気で変えたい」と願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていくコーチングリアリティーショー『男磨きハウス2 #4』（ABEMA）が、9月3日に放送された。今回も、SNS総フォロワー数約100万人の人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージが主導する。

合宿5日目、名古屋を拠点に美容室とオーダースーツ店を経営し、モテる男の身だしなみをSNSで発信している「スーツ兄弟」一行が、合宿に参戦。彼らのサポートを得て外見を磨き、「自分の100点を叩き出す」ミッションにメンバーたちは挑むことに。髪型や眉毛をプロの手で整えるだけでなく、最強の勝負服としてオリジナルのオーダースーツもプレゼントされ、5人がそれぞれの“100点”の姿でランウェイに登場した。

圧倒的な男らしさで周囲を驚かせたのは、これまでの自堕落な生活をやり直して人生をリセットしたい、“子供部屋おじさん”ことコンティニューまさと（31）。勝負服は父と兄のお下がりで、床屋にはもう何年も行かず自分で丸刈りに。眉毛も全く整えてこなかったという。

そんなまさとがビシッとスーツを着こなしてステージに現れると、ジョージは「え！？かっけぇ！」と声をあげ、ジョージの弟・サムも「5kgぐらい痩せたように見える」と驚きを見せる。ケニーは「自分で丸刈りにしていたのを、骨格に合わせてやった。あと眉毛はすごい変わったし、メガネは『捨てろ』って伝えておきました（笑）」と説明。柳楽優弥のような危ない色気を宿す目ヂカラに、ジョージは再度「ばかかっけえ！」と太鼓判を押していた。

また、視聴者からも大きな反響が寄せられ、「まさとジェントルメン」「営業マン」「有能そう」「支配人」「部長」「CEO感」「ホテルのフロントマンにいそう」「スーツ似合う」「普通に雰囲気かっこいい」「眉毛きれいやわ」「悪役俳優にいそう」といったコメントがあがっていた。