「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやキッチンタオルなどを製造する大王製紙が9月4日までに公式インスタグラムアカウントを更新。トイレットペーパーを簡単に持ち運ぶ方法を紹介しています。

【画像】「えっ…便利すぎる！」 これが「トイレットペーパー」を簡単に持ち運ぶ“裏技”です！

同社は「災害はいつ起こるか分からないからこそ日頃の備えがとても大切なんです！」と投稿し、動画を公開。この動画では、トイレットペーパーを圧縮して持ち運ぶ方法について、次のように解説しています。

【トイレットペーパーを持ち運ぶ方法】

（1）縦が20センチ以上のジップ袋とトイレットペーパーを用意。

（2）トイレットペーパーの側面から手で折り込むようによくもむ。

（3）芯を内側に折り込み、重なった部分をつまむ。

（4）つまんだ芯を回すようにしながら引き上げていき、抜き取る。

（5）芯を抜き取ったトイレットペーパーをジップ袋に入れ、8割ほど締めた段階で空気を抜く。

（6）しっかり押さえると半分程度の体積になり、持ち運びにも便利。

使うときはジップ袋に入れたままロールの中心から引っ張り出し使用することができると説明しており、「避難所で使うことになった場合もトイレへの持ち運びに便利です」とアドバイスしています。