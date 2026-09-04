夫婦で田舎道をドライブしていたところ、道路脇にいる『ナニカ』を発見。車を停めて戻ってみると、そこにいたのは1羽のひよこでした。思いがけず出会ったひよこを保護し、その後、飼い主の確認などを経て正式に引き取り、家族として迎えました。保護までの経緯を収めた動画がInstagramに投稿されると119万回以上再生され、「優しい夫婦に見つけてもらえて本当によかった」「映画のような出会い」といった声が寄せられています。



【動画10秒】道路脇の「ナニカ」の正体は…

投稿したのは、夫婦で保護したひよこがニワトリへと成長する過程を発信している、妻のこめりさん（@maigonokomeri）。驚きの出会いがあったのは、夫婦でドライブを楽しんでいた時のことでした。最初に異変に気づいたのは、運転していた夫だったといいます。



「私は気付いておらず、夫が運転しながら『何かいてた！停めて戻ろ！』と言いました。田舎道だったので、『かわいい小動物でも見られたらラッキー！』くらいの気持ちで助手席に座っていました」



車を端に寄せて戻ってみると、そこにいたのは紛れもないひよこでした。動画には、撮影しながら「保護する？」「なんで1匹で？」「輸送中に落ちたんかな？」と、あまりに予想外のシチュエーションに驚きや疑問を口にする夫婦のリアルな音声が残されています。



「そのときは、飼うことまで決めていたわけではありませんでした。ただ、『今この小さな命を守らなければ！とりあえず保護しよう』という思いでしたね」



保護したあと、夫婦はすぐそばにあったホームセンター「コメリ」へと車を走らせました。そこで急きょ、衣装ケースと小鳥の餌を購入。偶然にも店舗のロゴマークがニワトリだったことから、ひよこを「こめり」と名付けたそうです。



その後、警察への相談や周囲とのやり取りを進めた結果、こめりは近くの養鶏場から偶然迷子になってしまっていた個体であることが判明。最終的に、夫婦が正式に引き取り、家族として迎えることになりました。



実際に一緒に暮らし始めてから、ニワトリに対する印象は180度変わったといいます。



「私はニワトリと接することが今までの人生で一度もなく、人間に懐くということも知りませんでした。よく『3歩歩けば忘れる』と言われますが、名前を呼ぶとおやつがもらえると思ってダッシュで寄ってきますし、外に出ているときは常に天敵の位置を把握しています。日々、ずいぶん賢い生き物なんだなと気付かされます」



投稿には、ニワトリとの思い出がある人や、現在飼育している人からも多くのコメントやアドバイスが寄せられ、ニワトリを初めて飼う夫婦の助けになっているそうです。



「まさか、こんなにたくさんの方に見ていただけるとは思っておらず、温かいコメントやアドバイスに本当に助けられています。まだまだ知識は浅く、未熟な私たちですが、これからも見守っていただけると幸いです」