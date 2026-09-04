『THE ONE SHOT』ネタバレ全開アフタートーク公開！ 大悟、堀内、秋山、後藤、天竺川原、国崎が裏側を語りつくす
お笑いコンビ千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーを務める日本の「ディズニープラス」初となるオリジナルバラエティ番組『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）が、現在、最終話第8話まですべてのエピソードがディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のスターで独占配信中。今回、大悟や挑戦者たちが、本作の知られざる裏側を語りつくす、アフタートーク企画 “THE ONE MORE SHOT”（ザ・ワンモアショット）の映像が公開された。
【動画】20分超えの豪華な内容！ 『THE ONE SHOT』ネタバレ全開アフタートーク
本番組は、「映画」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトル。大悟自らが選び抜いた芸人“8人”が、3ヵ月という期間の中で自ら脚本・監督を務めたショートフィルムを本気で制作。課せられたルールは、【作品の中に“1つ”だけボケを入れろ】--たったそれだけ。考え抜かれたフリと、たった1つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力”が試される前代未聞の新たな大会となっている。
挑戦者として出場したのは、堀内健（ネプチューン）、秋山竜次（ロバート）、又吉直樹（ピース）、後藤淳平（ジャルジャル）、山内健司（かまいたち）、天竺川原、じろう（シソンヌ）、国崎和也（ランジャタイ）の8人。
今回公開されたのは、本作での撮影の裏側や、それぞれの作品について語りつくす、アフタートーク企画“THE ONE MORE SHOT”（ザ・ワンモアショット）。MCを担当するのは、エグゼクティブプロデューサー大悟と、フリーアナウンサー久代萌美。
挑戦者の堀内、秋山、後藤、天竺川原、国崎の5人が参加し、ネタバレ全開でトークを繰り広げていく。本企画では、記念すべき初代王者GOLDEN ONE SHOTに輝いた、作品の裏話はもちろんのこと、それ以外のおまけSHOT【ONE “MORE” SHOT(ワンモアショット)】として、全16作品について振り返りながら、＜最優秀演技SHOT＞、＜嫉妬したSHOT＞、＜ベスト予想外SHOT＞についてトークを繰り広げていく。
本企画の中では、特別審査員オダギリジョーにその映画センスを絶賛された、国崎の1作目『空音』。まさかのルール違反“13 SHOT”だと、大悟や他の挑戦者たちからツッコミが殺到した秋山の1作目『筆』。天竺川原が、これをやりたかったという後藤の1作目『噂のドクター』。歌手・米良美一が衝撃の役どころで登場する天竺川原の1作目『パパのお弁当』。瞬く間に物語をぶち壊すONE SHOTで、スタジオを沸かせた堀内の1作目『叶う』など、第1回「THE ONE SHOT」を彩った、作品の数々でのこだわり。そして、まさかのエピソードや、それぞれの挑戦者が抱えていた思いが噴出。本編と共に楽しめる内容となっている。
バラエティ番組『THE ONE SHOT』は、ディズニープラス スターにて独占配信中。
本番組は、「映画」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトル。大悟自らが選び抜いた芸人“8人”が、3ヵ月という期間の中で自ら脚本・監督を務めたショートフィルムを本気で制作。課せられたルールは、【作品の中に“1つ”だけボケを入れろ】--たったそれだけ。考え抜かれたフリと、たった1つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力”が試される前代未聞の新たな大会となっている。
挑戦者として出場したのは、堀内健（ネプチューン）、秋山竜次（ロバート）、又吉直樹（ピース）、後藤淳平（ジャルジャル）、山内健司（かまいたち）、天竺川原、じろう（シソンヌ）、国崎和也（ランジャタイ）の8人。
今回公開されたのは、本作での撮影の裏側や、それぞれの作品について語りつくす、アフタートーク企画“THE ONE MORE SHOT”（ザ・ワンモアショット）。MCを担当するのは、エグゼクティブプロデューサー大悟と、フリーアナウンサー久代萌美。
挑戦者の堀内、秋山、後藤、天竺川原、国崎の5人が参加し、ネタバレ全開でトークを繰り広げていく。本企画では、記念すべき初代王者GOLDEN ONE SHOTに輝いた、作品の裏話はもちろんのこと、それ以外のおまけSHOT【ONE “MORE” SHOT(ワンモアショット)】として、全16作品について振り返りながら、＜最優秀演技SHOT＞、＜嫉妬したSHOT＞、＜ベスト予想外SHOT＞についてトークを繰り広げていく。
本企画の中では、特別審査員オダギリジョーにその映画センスを絶賛された、国崎の1作目『空音』。まさかのルール違反“13 SHOT”だと、大悟や他の挑戦者たちからツッコミが殺到した秋山の1作目『筆』。天竺川原が、これをやりたかったという後藤の1作目『噂のドクター』。歌手・米良美一が衝撃の役どころで登場する天竺川原の1作目『パパのお弁当』。瞬く間に物語をぶち壊すONE SHOTで、スタジオを沸かせた堀内の1作目『叶う』など、第1回「THE ONE SHOT」を彩った、作品の数々でのこだわり。そして、まさかのエピソードや、それぞれの挑戦者が抱えていた思いが噴出。本編と共に楽しめる内容となっている。
バラエティ番組『THE ONE SHOT』は、ディズニープラス スターにて独占配信中。