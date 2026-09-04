「日焼け気にしない」「美容医療いかない」40歳モデルのアンチエイジング習慣に驚き
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『エイジレスボーイズ』が3日、放送スタートした。#1では、年齢を感じさせない芸能人の日常に迫る密着企画「エイジレスピープル」として、ハワイで暮らす2児の母でモデルの長谷川潤（40歳）に密着した。
【写真】長谷川潤、40歳と思えない美肌！
『エイジレスボーイズ』は、「いくつになっても老けない」「本当にその年齢！？」と思ってしまう“年齢不詳な人”＝“エイジレスな人”たちに注目し、その「老けない秘密」を探っていく“アンチエイジングバラエティ”。MCを務めるのは、令和の美のカリスマとして注目を集めるヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロ、美容男子芸人・レインボーの池田直人、そして美を学びたいアイドル・Aぇ! groupの小島健。美容のプロ、美容オタク芸人、美容初心者アイドルという、それぞれ異なる知識レベルの3人が集い、コアな美容層からライト層まで幅広く楽しめる内容を届ける。
ハワイの強い日差しの中に身を置く長谷川だが、「日焼けは気にしない」「日焼け止めはデイリー（毎日）にはつけない」と語り、MC陣を驚かせる。長谷川は「植物もそうだけど、太陽と水が一番大事」「“太陽ありがとう”って感じ」とポジティブな考えを明かすと、「食事もすごく大きい」と自身が毎日飲んでいる“特製レモン水”の作り方も紹介。これにスタジオの小田切は、「白目が綺麗な俳優さんが50代の方でいらっしゃる」と切り出し、その秘訣を尋ねたところ「『朝一ではちみつレモン水を飲んでいる』って言っていた人が2人いた」と、プロの経験談を交えてその美容効果を熱弁していた。
また「美容医療はいかない」と言い切る長谷川は、「最低限自分でできることをしている」「ノーメイクでいられる自分のために、スキンケアや健康的な生活をしている」と、自身が実践するアンチエイジング習慣を次々に公開。顔のマッサージやあごのラインを美しく保つ「舌の姿勢」など、美容のプロ・小田切も感銘を受ける美のメソッドを披露していた。
『エイジレスボーイズ』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】長谷川潤、40歳と思えない美肌！
『エイジレスボーイズ』は、「いくつになっても老けない」「本当にその年齢！？」と思ってしまう“年齢不詳な人”＝“エイジレスな人”たちに注目し、その「老けない秘密」を探っていく“アンチエイジングバラエティ”。MCを務めるのは、令和の美のカリスマとして注目を集めるヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロ、美容男子芸人・レインボーの池田直人、そして美を学びたいアイドル・Aぇ! groupの小島健。美容のプロ、美容オタク芸人、美容初心者アイドルという、それぞれ異なる知識レベルの3人が集い、コアな美容層からライト層まで幅広く楽しめる内容を届ける。
また「美容医療はいかない」と言い切る長谷川は、「最低限自分でできることをしている」「ノーメイクでいられる自分のために、スキンケアや健康的な生活をしている」と、自身が実践するアンチエイジング習慣を次々に公開。顔のマッサージやあごのラインを美しく保つ「舌の姿勢」など、美容のプロ・小田切も感銘を受ける美のメソッドを披露していた。
『エイジレスボーイズ』最新回はABEMAにて無料配信中。