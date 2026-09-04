子ども2人出産後に離婚…人気モデル40歳を襲った苦悩「『一生一緒にいる』って思い込んでいるから…」
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『エイジレスボーイズ』が3日、放送スタートした。#1では、年齢を感じさせない芸能人の日常に迫る密着企画「エイジレスピープル」として、ハワイで暮らす2児の母でモデルの長谷川潤（40歳）に密着した。
【写真】長谷川潤、40歳と思えない美肌！
『エイジレスボーイズ』は、「いくつになっても老けない」「本当にその年齢！？」と思ってしまう“年齢不詳な人”＝“エイジレスな人”たちに注目し、その「老けない秘密」を探っていく“アンチエイジングバラエティ”。MCを務めるのは、令和の美のカリスマとして注目を集めるヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロ、美容男子芸人・レインボーの池田直人、そして美を学びたいアイドル・Aぇ! groupの小島健。美容のプロ、美容オタク芸人、美容初心者アイドルという、それぞれ異なる知識レベルの3人が集い、コアな美容層からライト層まで幅広く楽しめる内容を届ける。
密着中には、2020年に再婚したアメリカ出身の夫についてもカメラの前で初告白。長谷川は「出会ったのはサンフランシスコ」「友だちの紹介」と明かし、「彼は元々サンフランシスコに住んでいて遠距離だった」と振り返った。コロナ禍でリモートワークができるようになったため、「（夫が）ハワイに引っ越せるってなった時に『じゃあ結婚だね』みたいな。自然とそうなりました」と、結婚に至るまでの経緯を明かした。夫の人物像について聞かれると、「子どものような遊び心がすごくある楽しいタイプ」「好奇心のある人」と笑顔で語り、温かい夫婦仲をうかがわせていた。
また、2人の子どもを出産後、32歳で離婚を経験した長谷川は、当時の心境を「結婚する時って『一生一緒にいる』って思い込んでいるから…自分が想像していた家族の形が壊れることの悲しさ、辛さ。その心の傷が一番辛かった」と吐露。
「その傷を抱えながらの子育てが大変だった。（傷を）抱えながら仕事を続けるとか、それがすごく辛かった」と言葉を詰まらせながら打ち明けた。そして密着の最後には、長谷川が「私のどん底も見守ってくれたし、めでたい時も祝ってくれた。支えてくれた場所」と思いをはせる特別な場所へ。年を重ねることについて「怖くない。怖いと思いたくない」「いきいきと年を重ねて、キラキラしたおばあちゃんになりたい」と笑顔で語った長谷川を、MC陣も感慨深げに見守った。そんな長谷川に、小田切は「過去を話せるのもひとつの美」「心の中にみんな傷やトラウマがあったりするじゃない？解放することによって、もっとステキな笑顔になったんじゃないかな」とコメントし、「解放BEAUTYよ」と賛辞を贈っていた。
『エイジレスボーイズ』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】長谷川潤、40歳と思えない美肌！
『エイジレスボーイズ』は、「いくつになっても老けない」「本当にその年齢！？」と思ってしまう“年齢不詳な人”＝“エイジレスな人”たちに注目し、その「老けない秘密」を探っていく“アンチエイジングバラエティ”。MCを務めるのは、令和の美のカリスマとして注目を集めるヘア＆メイクアップアーティスト・小田切ヒロ、美容男子芸人・レインボーの池田直人、そして美を学びたいアイドル・Aぇ! groupの小島健。美容のプロ、美容オタク芸人、美容初心者アイドルという、それぞれ異なる知識レベルの3人が集い、コアな美容層からライト層まで幅広く楽しめる内容を届ける。
また、2人の子どもを出産後、32歳で離婚を経験した長谷川は、当時の心境を「結婚する時って『一生一緒にいる』って思い込んでいるから…自分が想像していた家族の形が壊れることの悲しさ、辛さ。その心の傷が一番辛かった」と吐露。
「その傷を抱えながらの子育てが大変だった。（傷を）抱えながら仕事を続けるとか、それがすごく辛かった」と言葉を詰まらせながら打ち明けた。そして密着の最後には、長谷川が「私のどん底も見守ってくれたし、めでたい時も祝ってくれた。支えてくれた場所」と思いをはせる特別な場所へ。年を重ねることについて「怖くない。怖いと思いたくない」「いきいきと年を重ねて、キラキラしたおばあちゃんになりたい」と笑顔で語った長谷川を、MC陣も感慨深げに見守った。そんな長谷川に、小田切は「過去を話せるのもひとつの美」「心の中にみんな傷やトラウマがあったりするじゃない？解放することによって、もっとステキな笑顔になったんじゃないかな」とコメントし、「解放BEAUTYよ」と賛辞を贈っていた。
『エイジレスボーイズ』最新回はABEMAにて無料配信中。