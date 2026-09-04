オアシス再結成ツアー映画、全国7館で応援上映決定 アジカン後藤正文の特別映像も公開
英ロックバンド・オアシスの再結成ツアーを追ったライブドキュメンタリー映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』が、9月11日より2週間限定公開される。本作の応援上映が全国7劇場で実施されることが発表された。あわせて、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文がタイトルコールを務める特別スポット映像が解禁された。
【動画】アジカン後藤正文がタイトルコール、特別スポット映像
本作は、メインボーカルのリアム・ギャラガーと、メインソングライターのノエル・ギャラガーによる再結成ツアー「Oasis Live ’25」に密着。5大陸で200万人以上を動員し、世界規模で完売となったツアーを通して、兄弟の和解とバンド復活の舞台裏を描く。
映画にはライブやリハーサル、バックステージの模様に加え、20年ぶりに実現したノエルとリアムの合同インタビューも収められる。オアシスの音楽が多くの人々や世代に与えてきた影響にも迫る。
応援上映の実施劇場は以下の通り。開催日時などの詳細は各劇場で案内される。
北海道：TOHOシネマズ すすきの
東京：TOHOシネマズ 日比谷、109シネマズプレミアム新宿
神奈川：チネチッタ
愛知：TOHOシネマズ 名古屋栄
大阪：大阪ステーションシネマ
福岡：ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
特別スポット映像でタイトルコールを担当した後藤がボーカル＆ギターを務めるASIAN KUNG-FU GENERATIONは、2005年の「SUMMER SONIC EVE」でオアシスのオープニングアクトを担当。「Oasis Live ’25」東京公演初日のオープニングアクトを務めた。
オアシスを自身の音楽的ルーツとして敬愛する後藤は、過去に自身のnoteで「『Live Forever』がなければ現在の自分はなかった」「『Wonderwall』は俺の作曲の最初の教科書であり、バイブルだった」とつづっている。今回の映像では、そんな後藤がオアシスへの敬意を込めて作品タイトルを読み上げている。
【動画】アジカン後藤正文がタイトルコール、特別スポット映像
本作は、メインボーカルのリアム・ギャラガーと、メインソングライターのノエル・ギャラガーによる再結成ツアー「Oasis Live ’25」に密着。5大陸で200万人以上を動員し、世界規模で完売となったツアーを通して、兄弟の和解とバンド復活の舞台裏を描く。
応援上映の実施劇場は以下の通り。開催日時などの詳細は各劇場で案内される。
北海道：TOHOシネマズ すすきの
東京：TOHOシネマズ 日比谷、109シネマズプレミアム新宿
神奈川：チネチッタ
愛知：TOHOシネマズ 名古屋栄
大阪：大阪ステーションシネマ
福岡：ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
特別スポット映像でタイトルコールを担当した後藤がボーカル＆ギターを務めるASIAN KUNG-FU GENERATIONは、2005年の「SUMMER SONIC EVE」でオアシスのオープニングアクトを担当。「Oasis Live ’25」東京公演初日のオープニングアクトを務めた。
オアシスを自身の音楽的ルーツとして敬愛する後藤は、過去に自身のnoteで「『Live Forever』がなければ現在の自分はなかった」「『Wonderwall』は俺の作曲の最初の教科書であり、バイブルだった」とつづっている。今回の映像では、そんな後藤がオアシスへの敬意を込めて作品タイトルを読み上げている。