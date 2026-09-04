『王様戦隊キングオージャー』酒井大成、初の長編映画主演！ 映画『雷電』12月公開へ＆予告編解禁
酒井大成の初長編主演作となる映画『雷電』（撮影時2021年）が、12月11日よりアップリンク吉祥寺、12月18日よりアップリンク京都にて公開、以降全国順次公開されることが決定。併せて、ポスタービジュアル、予告編、場面写真、主演・酒井と監督・芝暢佑のコメントが到着した。
【動画】酒井大成主演！ 映画『雷電』予告編
本作は緊急事態宣言下の2021年に撮影されたパート1と、5年後の現在から「あの頃」を見つめ返すパート2で構成。異なる時間と視点が交差する構成・編集を通して、過去からなお続く現代の閉塞感を、1人の青年を通して映し出す青春映画だ。
本作の主演を務めるのは、スーパー戦隊シリーズ『王様戦隊キングオージャー』で主人公・ギラ／クワガタオージャー役を演じた酒井大成。
監督・脚本・編集を務める芝暢佑は、ヌーヴェルヴァーグをはじめとする映画表現への関心を下敷きに、独自の編集リズムによって、現代を生きる青年の、滑稽とも思える焦燥感や孤独を描き出した。
パート1は、主人公・レオが2021年の東京を生きた自伝的な映画。それから5年後のパート2では、レオからの手紙が届いたアンナ、元彼女、女友達の3人の現在の姿が映し出される。
2021年。新型コロナウイルスの感染拡大によって、人々の生活や行動が大きく制限されていた。本来なら2020年に開催されるはずだった東京オリンピックも延期され、社会全体が、いつ訪れるのかわからない「その先」を待ち続けていた。予定されていたものが延期され、当たり前だった日常が失われ、時間だけが過ぎていく。先の見えない不安や、社会から切り離されたような孤独。世界が大きく変わっていく一方で、自分自身の生活だけはどこにも進んでいかない。そんな閉塞感が、2021年の東京には漂っていた。
2021年にパート1の撮影を終えた芝監督は、その映像があまりに個人的な物語に思えたことから、当初は本作を世に出すつもりはなかった。しかし5年後の2026年、改めて本作を見返した芝監督は、そこに一人の人間の生活を通して浮かび上がる、当時の社会や人間の姿を見出した。そこで、パート2の追加撮影を決行し、2021年と2026年、異なる時間と視点が交差する構成・編集を通して、過去から形を変えながらもなお続く現代の閉塞感を映し出した。
メインビジュアルは、湾曲する背景の前で、主人公・レオ（酒井）が何かに向かって喋っている姿を捉え、世界から取り残されたかのような青年の孤独が表現されている。
“これは僕の【記憶と記録】の物語。”というコピーが、本作がひとりの青年の視点を通して、都市に生きる若者の葛藤を映し出す物語であることを予感させる。現実と心象風景が交錯する『雷電』独自の世界観を凝縮したビジュアルが完成した。
予告編は、湾曲したタイトルロゴとともに、どこか不穏で危うさを感じさせる、電車の発車ベルを思わせる音から幕を開ける。そこから、レオが一目惚れしたアンナ（兼行凛）、元彼女（八田麻美）、女友達（愛田天麻）との会話が断片的に映し出され、レオを取り巻く人間関係と、彼の内面に潜む揺らぎを浮かび上がらせていく。
場面写真には、部屋に座って静かに空間を見つめるレオ、レストランで食事をするレオとアンナ、カフェで飲み物を飲むレオと元彼女、カフェで話をしているレオと女友達が映し出されている。
主演の酒井は「僕の人生初めての長編映画です。今でも交流のある、信頼している監督と5年の時を経てこうして上映できる事がとても嬉しいです。即興で撮ったり、寝不足になったり、中華屋で語り合ったり、編集したのを一緒にみたり。色んな思い出があります。僕の始まりの映画です。ぜひ劇場まで」とコメント。
芝監督は「緊急事態宣言下で、主人公は多くの若者と同様、虚無と不安定に日々を消費していました。東京の人の少ない街、当時の虚無感漂う空気を映画に封じて5年が経ちましたが、それらは形を変えながら社会に残り続けていると思います。この映画が、5年前の過去を振り返り、これからの5年を考えるきっかけになれば嬉しいです」とコメントを寄せた。
映画『雷電』は12月11日より東京・アップリンク吉祥寺、12月18日よりアップリンク京都ほかにて全国順次公開。
【動画】酒井大成主演！ 映画『雷電』予告編
本作は緊急事態宣言下の2021年に撮影されたパート1と、5年後の現在から「あの頃」を見つめ返すパート2で構成。異なる時間と視点が交差する構成・編集を通して、過去からなお続く現代の閉塞感を、1人の青年を通して映し出す青春映画だ。
監督・脚本・編集を務める芝暢佑は、ヌーヴェルヴァーグをはじめとする映画表現への関心を下敷きに、独自の編集リズムによって、現代を生きる青年の、滑稽とも思える焦燥感や孤独を描き出した。
パート1は、主人公・レオが2021年の東京を生きた自伝的な映画。それから5年後のパート2では、レオからの手紙が届いたアンナ、元彼女、女友達の3人の現在の姿が映し出される。
2021年。新型コロナウイルスの感染拡大によって、人々の生活や行動が大きく制限されていた。本来なら2020年に開催されるはずだった東京オリンピックも延期され、社会全体が、いつ訪れるのかわからない「その先」を待ち続けていた。予定されていたものが延期され、当たり前だった日常が失われ、時間だけが過ぎていく。先の見えない不安や、社会から切り離されたような孤独。世界が大きく変わっていく一方で、自分自身の生活だけはどこにも進んでいかない。そんな閉塞感が、2021年の東京には漂っていた。
2021年にパート1の撮影を終えた芝監督は、その映像があまりに個人的な物語に思えたことから、当初は本作を世に出すつもりはなかった。しかし5年後の2026年、改めて本作を見返した芝監督は、そこに一人の人間の生活を通して浮かび上がる、当時の社会や人間の姿を見出した。そこで、パート2の追加撮影を決行し、2021年と2026年、異なる時間と視点が交差する構成・編集を通して、過去から形を変えながらもなお続く現代の閉塞感を映し出した。
メインビジュアルは、湾曲する背景の前で、主人公・レオ（酒井）が何かに向かって喋っている姿を捉え、世界から取り残されたかのような青年の孤独が表現されている。
“これは僕の【記憶と記録】の物語。”というコピーが、本作がひとりの青年の視点を通して、都市に生きる若者の葛藤を映し出す物語であることを予感させる。現実と心象風景が交錯する『雷電』独自の世界観を凝縮したビジュアルが完成した。
予告編は、湾曲したタイトルロゴとともに、どこか不穏で危うさを感じさせる、電車の発車ベルを思わせる音から幕を開ける。そこから、レオが一目惚れしたアンナ（兼行凛）、元彼女（八田麻美）、女友達（愛田天麻）との会話が断片的に映し出され、レオを取り巻く人間関係と、彼の内面に潜む揺らぎを浮かび上がらせていく。
場面写真には、部屋に座って静かに空間を見つめるレオ、レストランで食事をするレオとアンナ、カフェで飲み物を飲むレオと元彼女、カフェで話をしているレオと女友達が映し出されている。
主演の酒井は「僕の人生初めての長編映画です。今でも交流のある、信頼している監督と5年の時を経てこうして上映できる事がとても嬉しいです。即興で撮ったり、寝不足になったり、中華屋で語り合ったり、編集したのを一緒にみたり。色んな思い出があります。僕の始まりの映画です。ぜひ劇場まで」とコメント。
芝監督は「緊急事態宣言下で、主人公は多くの若者と同様、虚無と不安定に日々を消費していました。東京の人の少ない街、当時の虚無感漂う空気を映画に封じて5年が経ちましたが、それらは形を変えながら社会に残り続けていると思います。この映画が、5年前の過去を振り返り、これからの5年を考えるきっかけになれば嬉しいです」とコメントを寄せた。
映画『雷電』は12月11日より東京・アップリンク吉祥寺、12月18日よりアップリンク京都ほかにて全国順次公開。