イングランド・プレミアリーグのチェルシーが３９人の選手を放出するなど、この夏の移籍市場で１億２０００万ポンド（約２５２億円）の利益を得ていた。英メディア「ＢＢＣ」が報じた。

チェルシーは夏に市場でスペイン代表ＧＫロベルト・サンチェス、同ＤＦマルク・ククレジャ、アルゼンチン代表ＭＦエンソ・フェルナンデス、セネガル代表ＦＷニコラス・ジャクソンら完全移籍で１７人、レンタルで２２人を放出した。同メディアは「つまり３９人もの選手がクラブを去ったということだ。しかも、これは放出された４人の若手選手は含まれていない」という。

その上で「チェルシーの内部データによると、同クラブは夏の移籍期間中に選手の退団によって５億ポンド（約１０５０億円）以上の収入を得たとみられる。これには融資手数料も含まれており、合計金額は世界記録となるだろう」とし「チェルシーは移籍活動で約１億２０００万ポンドの利益を上げたと見積もっている」と指摘した。

しかも、この夏に４０００万ポンド（約８４億円）以上で売却した選手はマンチェスター・シティーに移籍したフェルナンデスの１億２５００万ポンド（約２６２億５０００万円）やアストンビラに加入したジャクソンの５５００万ポンド（約１１５億円）など、７人（買い取りオプションも含め）だった。

同メディアは「チェルシーは９回の移籍期間で（選手獲得に）約２０億ポンド（約４２００億円）を費やしたが、その間に選手の売却で１０億ポンド（約２１００億円）以上を稼ぎ出した」と伝えていた。