『Ｔシャツが乾くまで』第9話 “咲子”蒼井優が抱えていた大きな“秘密”が明かされる
蒼井優が主演する金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）の第9話が4日の今夜放送される。
【写真】井ノ原快彦演じる篤彦『Ｔシャツが乾くまで』第9話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久がオリジナルストーリーを紡いでいく。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
■第9話あらすじ
充（松山）の前から姿を消した咲子（蒼井）が訪ねたのは、とある海辺の街で暮らす男・篤彦（井ノ原快彦）とその子供たちと思われる男の子と女の子だった。充の心配をよそに、彼らのもとで楽しく過ごす咲子。
その頃、喫茶「ひこうき」に集まっていた充と直人（高橋）、千鶴（臼田）、宮内（リリー・フランキー）は、咲子の人物像や行き先について議論していた。千鶴が語った「飽き性で新しい物好き、切り替えが早い」という、充と出会う前の咲子像が、自分の知る咲子とあまりにも違うことが気に掛かる充。そんな中ついに、咲子が抱えていた大きな“秘密”が明かされる。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はTBS系にて毎週木曜金曜22時放送。
【写真】井ノ原快彦演じる篤彦『Ｔシャツが乾くまで』第9話より
本作は、とある事故に巻き込まれた二組の夫婦の“愛”と“秘密”を描く“喪失”と“再生”の物語。『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の脚本家・生方美久がオリジナルストーリーを紡いでいく。キャストには主演の蒼井をはじめ中島歩、高橋文哉、齋藤飛鳥、夏帆、臼田あさ美、リリー・フランキー、松山ケンイチらが名を連ねている。
充（松山）の前から姿を消した咲子（蒼井）が訪ねたのは、とある海辺の街で暮らす男・篤彦（井ノ原快彦）とその子供たちと思われる男の子と女の子だった。充の心配をよそに、彼らのもとで楽しく過ごす咲子。
その頃、喫茶「ひこうき」に集まっていた充と直人（高橋）、千鶴（臼田）、宮内（リリー・フランキー）は、咲子の人物像や行き先について議論していた。千鶴が語った「飽き性で新しい物好き、切り替えが早い」という、充と出会う前の咲子像が、自分の知る咲子とあまりにも違うことが気に掛かる充。そんな中ついに、咲子が抱えていた大きな“秘密”が明かされる。
金曜ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』はTBS系にて毎週木曜金曜22時放送。