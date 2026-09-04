【ハンターハンター】スシローで一番くじに挑戦！大行列の末に引いた結果は？
YouTubeチャンネル「もうりさんち」が、「【一番くじ】大行列！スシローで引いたハンターハンターのくじがまさかの... ｜一番くじ HUNTER×HUNTER GREED ISLAND (2)」を公開しました。動画では、スシローで開催されたHUNTER×HUNTERの一番くじに挑戦し、まさかのハプニングに見舞われる様子が収められています。
なりきさんとあさえさんは、スシローで一番くじが引けることを知り、店舗へ向かいます。予約をして訪れたものの、現地には15人ほどの行列ができており、くじの残り枚数を気にしながら順番を待ちました。席に着くと、タッチパネルのコラボメニューから一人4回制限の一番くじを注文します。くじが届くまでの間はスシローの好きなメニューについて語り合い、あさえさんは「茶碗蒸し」や「カタラーナ」などのお気に入りスイーツを満喫しました。
注文から約15分後、店員がくじの箱を持って登場し、いよいよくじ引きに挑戦します。結果は、H賞の大皿、J賞のラバーコレクション2つ、L賞、K賞を獲得。あと数枚でラストワン賞だったため、悔しさをにじませました。続いて、過去に引いた分と合わせて24回分のダブルチャンスキャンペーンに挑戦しようとスマートフォンでQRコードを読み込みます。ところが、次々と「抽選済」の表示が現れました。過去の動画内でQRコードをそのまま公開していたため、すでに使われてしまったことが判明し、「誰かに使われてる」と思わず苦笑いする展開となりました。
帰宅後の景品開封では、「聖騎士の首飾り」、「交信」や「同行（アカンパニー）」などのカード類から、作中でおなじみのアイテムが登場し、2人は喜びの声を上げました。店舗でのくじ引きの臨場感に加え、思わぬ失敗談も収められた内容となっています。
なりきさんとあさえさんは、スシローで一番くじが引けることを知り、店舗へ向かいます。予約をして訪れたものの、現地には15人ほどの行列ができており、くじの残り枚数を気にしながら順番を待ちました。席に着くと、タッチパネルのコラボメニューから一人4回制限の一番くじを注文します。くじが届くまでの間はスシローの好きなメニューについて語り合い、あさえさんは「茶碗蒸し」や「カタラーナ」などのお気に入りスイーツを満喫しました。
注文から約15分後、店員がくじの箱を持って登場し、いよいよくじ引きに挑戦します。結果は、H賞の大皿、J賞のラバーコレクション2つ、L賞、K賞を獲得。あと数枚でラストワン賞だったため、悔しさをにじませました。続いて、過去に引いた分と合わせて24回分のダブルチャンスキャンペーンに挑戦しようとスマートフォンでQRコードを読み込みます。ところが、次々と「抽選済」の表示が現れました。過去の動画内でQRコードをそのまま公開していたため、すでに使われてしまったことが判明し、「誰かに使われてる」と思わず苦笑いする展開となりました。
帰宅後の景品開封では、「聖騎士の首飾り」、「交信」や「同行（アカンパニー）」などのカード類から、作中でおなじみのアイテムが登場し、2人は喜びの声を上げました。店舗でのくじ引きの臨場感に加え、思わぬ失敗談も収められた内容となっています。
YouTubeの動画内容
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