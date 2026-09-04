中日は３日の広島戦（バンテリン）に２-５で敗れて借金「１９」。５位・広島と２ゲーム差となり、１４年ぶりのクライマックスシリーズ進出どころか２年ぶりの最下位が現実味を帯びてきた。

石川昂の９号２ランで３回に先制したものの、勝利にはつながらず。井上一樹監督（５５）も「あれ（石川昂の先制弾）でチーム的にも乗っていきたいところでしたけど…。２点もらったというところで、もっと大胆にいける（金丸）夢斗がいても良かったのかなと思う」と先制アーチを生かせなかった敗戦にガックリ。４回に２本の適時打を浴びて逆転を許し、６回３失点で１０敗目（５勝）を喫した先発の金丸夢斗投手（２３）は「情けないの一言です…」と肩を落とした。

この３連戦で毎試合の４本塁打を記録した中日はチーム本塁打数が１０３となり、２０１７年以来９年ぶりに３桁の大台に乗せた。これは佐藤輝（３４本塁打）、森下（３１本塁打）という２門の強力な大砲を擁する阪神（１０８本塁打）に迫るリーグ２位。貧打、得点力不足がずっとチームの課題だっただけに、今季からバンテリンドームにホームランウイングが導入されたことで、長打力不足は大幅に改善されたと言っていいだろう。

それだけに球団内からは「本塁打数がリーグトップになるかもしれないのになぜ（チームは）最下位なんですかね」と「？」マークが噴出。チーム得点（４１０）もリーグ３位と健闘しているだけに、なおさら借金「１９」の〝ドベ〟に沈むチーム状況に誰もが歯がゆさを感じている。

中日の残りゲームは１９試合。ホームランや得点をいかにチームの勝利に結びつけるかが課題となりそうだ。