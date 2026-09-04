加入４日目の上田綺世が衝撃のリーグ・アンデビュー！途中出場で決勝ヘッド弾！リールを１－０勝利に導く
衝撃のデビューだ。
現地時間９月３日に開催されたリーグ・アン第３節で、日本代表FW上田綺世が加入したリールがストラスブールとアウェーで対戦した。
８月31日にフェイエノールトから入団し、まだ４日目の上田はベンチスタートとなった。
入りは悪くなかったリールだったが、10分以降は押し込まれる展開が続く。それでもGKベルケの好セーブもあって何とか持ち堪え、スコアレスで折り返す。
ホームチームは後半に入って57分、ニ枚替えを敢行。主砲ジルーに代わって、上田が最前線に投入され、リーグ・アンデビューを飾る。
すると73分、日本代表FWは左サイドからのクロスに合わせてシュート。相手GKが弾いたところをすかさずヘッドで押し込み、いきなり初ゴールを決めてみせた。フェイエノールト時代からあわせると、公式戦４戦連発だ。
新加入のストライカーが奪ったこの１点を守りきったリールが、１－０で勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃デビュー！上田綺世の鮮烈ヘッド弾
現地時間９月３日に開催されたリーグ・アン第３節で、日本代表FW上田綺世が加入したリールがストラスブールとアウェーで対戦した。
８月31日にフェイエノールトから入団し、まだ４日目の上田はベンチスタートとなった。
入りは悪くなかったリールだったが、10分以降は押し込まれる展開が続く。それでもGKベルケの好セーブもあって何とか持ち堪え、スコアレスで折り返す。
ホームチームは後半に入って57分、ニ枚替えを敢行。主砲ジルーに代わって、上田が最前線に投入され、リーグ・アンデビューを飾る。
すると73分、日本代表FWは左サイドからのクロスに合わせてシュート。相手GKが弾いたところをすかさずヘッドで押し込み、いきなり初ゴールを決めてみせた。フェイエノールト時代からあわせると、公式戦４戦連発だ。
新加入のストライカーが奪ったこの１点を守りきったリールが、１－０で勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】衝撃デビュー！上田綺世の鮮烈ヘッド弾