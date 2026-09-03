アニメ『菌と鉄』自由を求めて立ち上がるダンテ ティザービジュアル第2弾＆監督コメント公開
テレビアニメ『菌と鉄』より、強大な敵に立ち向かう主人公ダンテを描いたティザービジュアル第2弾が公開。あわせて、元永慶太郎監督からのコメントも到着した。
【写真】原作・片山あやかからのアニメ化決定イラストも到着！
原作は、片山あやかによる同名人気漫画。人類の脳を支配する“菌類”による管理社会を舞台に、ディストピアSFと人間ドラマが融合した重厚な世界観で話題を集めている。
9月9日発売の講談社「別冊少年マガジン」10月号では、表紙＆巻頭カラーで最終話を迎える。さらに、10月8日には最終巻となるコミックス第10巻の発売も控えており、物語はクライマックスに向けて大きな盛り上がりを見せている。
人類は、「アミガサ」と呼ばれる世界政府によって完全に管理されていた。主人公ダンテは、アミガサの兵士でありながら、その管理社会を乱すイレギュラーな存在として生きている。そんな中、ひとりの少女との出会いをきっかけに、この世界の理を覆す決意を固める。
このたび、本作の世界観を映し出したティザービジュアル第2弾が公開。白い菌糸が張り巡らされた世界を背景に、巨大な敵に立ち向かおうとする少年の後ろ姿が描かれている。この少年こそが、本作の主人公ダンテだ。彼は自由を求め、そして世界を救うために立ち上がる。このビジュアルには“続き”が存在することも示唆されており、今後の続報にも期待が高まる。
本作を手がけるのは、『はめつのおうこく』や『最強の王様、二度目の人生は何をする？』シリーズなど、数々のアニメ作品で知られる元永慶太郎監督。「スピーディーかつ大胆な本作品の物語を、アニメならではの面白さとドキドキを入れて届けられるように制作しますので皆様よろしくお願いいたします」と、本作への意気込みを語っている。
さらに、アニメーション制作は横浜アニメーションラボに決定。元永監督と横浜アニメーションラボがタッグを組み、現在鋭意制作中だ。
※元永慶太郎監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■元永慶太郎監督
--テレビアニメ『菌と鉄』をどんなアニメにしたいか。
原作の面白さを十分に活かした作品づくりを目指しています！
--注目してほしいポイント。
ダンテの成長する物語が本作品の魅力でもありますので、話数が進むごとに成長する部分に注目していただければと思います。
--アニメ放送を楽しみにしているファンへのコメント。
スピーディーかつ大胆な本作品の物語を、アニメならではの面白さとドキドキを入れて届けられるように制作しますので皆様よろしくお願いいたします。
【写真】原作・片山あやかからのアニメ化決定イラストも到着！
原作は、片山あやかによる同名人気漫画。人類の脳を支配する“菌類”による管理社会を舞台に、ディストピアSFと人間ドラマが融合した重厚な世界観で話題を集めている。
9月9日発売の講談社「別冊少年マガジン」10月号では、表紙＆巻頭カラーで最終話を迎える。さらに、10月8日には最終巻となるコミックス第10巻の発売も控えており、物語はクライマックスに向けて大きな盛り上がりを見せている。
このたび、本作の世界観を映し出したティザービジュアル第2弾が公開。白い菌糸が張り巡らされた世界を背景に、巨大な敵に立ち向かおうとする少年の後ろ姿が描かれている。この少年こそが、本作の主人公ダンテだ。彼は自由を求め、そして世界を救うために立ち上がる。このビジュアルには“続き”が存在することも示唆されており、今後の続報にも期待が高まる。
本作を手がけるのは、『はめつのおうこく』や『最強の王様、二度目の人生は何をする？』シリーズなど、数々のアニメ作品で知られる元永慶太郎監督。「スピーディーかつ大胆な本作品の物語を、アニメならではの面白さとドキドキを入れて届けられるように制作しますので皆様よろしくお願いいたします」と、本作への意気込みを語っている。
さらに、アニメーション制作は横浜アニメーションラボに決定。元永監督と横浜アニメーションラボがタッグを組み、現在鋭意制作中だ。
※元永慶太郎監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■元永慶太郎監督
--テレビアニメ『菌と鉄』をどんなアニメにしたいか。
原作の面白さを十分に活かした作品づくりを目指しています！
--注目してほしいポイント。
ダンテの成長する物語が本作品の魅力でもありますので、話数が進むごとに成長する部分に注目していただければと思います。
--アニメ放送を楽しみにしているファンへのコメント。
スピーディーかつ大胆な本作品の物語を、アニメならではの面白さとドキドキを入れて届けられるように制作しますので皆様よろしくお願いいたします。