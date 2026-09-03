電撃離婚の元TBS美女「ただの自己満、承認欲求MAX女です」最新美麗ショットにファン歓喜
フリーアナウンサーの山本里菜が3日、自身のInstagramを更新し、先日より投稿しているインドネシアのリゾート、バリ島を満喫する姿を再び公開。「ただの自己満、承認欲求MAX女です」などと自虐する山本に対して、フォローの声が殺到している。
【写真】電撃離婚の元TBS美女が「スタイル抜群」 バリで開放的、水着姿がAI超える美しさ
10月28日に1stフォトブックを発売することを予告している山本。先月末より、同じ元TBSの林みなほアナと共にインドネシア・バリ島を訪れたことを報告し、「すっごい綺麗に撮ってくれて感動」と自身のポートレートを複数枚公開し、好評を博していた。
そんな山本は「載せたい写真がありすぎて しつこくてごめんなさい」と、申し訳なさそうに、バリ島で撮ってもらったショットを追加。「もうちょっと載せてもいいですか」「ただの自己満、承認欲求MAX女です 、、」と謙遜気味につづる山本に、コメント欄には「嬉しい承認欲求です」「全然大丈夫 もっと写真アップしてください。本当可愛い」「ぜひ載せてください 楽しみに待ってます」「可愛すぎますらぶです」と肯定的な声が寄せられている。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚。今年8月にはInstagramで離婚を報告した。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）
【写真】電撃離婚の元TBS美女が「スタイル抜群」 バリで開放的、水着姿がAI超える美しさ
10月28日に1stフォトブックを発売することを予告している山本。先月末より、同じ元TBSの林みなほアナと共にインドネシア・バリ島を訪れたことを報告し、「すっごい綺麗に撮ってくれて感動」と自身のポートレートを複数枚公開し、好評を博していた。
そんな山本は「載せたい写真がありすぎて しつこくてごめんなさい」と、申し訳なさそうに、バリ島で撮ってもらったショットを追加。「もうちょっと載せてもいいですか」「ただの自己満、承認欲求MAX女です 、、」と謙遜気味につづる山本に、コメント欄には「嬉しい承認欲求です」「全然大丈夫 もっと写真アップしてください。本当可愛い」「ぜひ載せてください 楽しみに待ってます」「可愛すぎますらぶです」と肯定的な声が寄せられている。
■山本里菜（やまもと りな）
1994年6月22日生まれ。千葉県生まれ。大学在学中からフリーアナウンサーとして活動。卒業後、TBSにアナウンサーとして入社。2023年10月にTBSを退社し、以降フリーアナウンサーとして活動。私生活では、2022年3月にはかねてより交際していた一般男性と結婚。今年8月にはInstagramで離婚を報告した。
引用：「山本里菜」Instagram（@rinayamamoto_0622）