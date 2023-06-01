「ブレイキング・バッド」ポップアップストア、吉祥寺に限定オープン ─ アパレル発売、フライドチキン店ともコラボ

海外ドラマ「ブレイキング・バッド」の世界が、東京・吉祥寺に出現する。公式アパレルコレクションの発売を記念した「『ブレイキング・バッド』POP UP STORE」が、2026年9月11日（金）から13日（日）までの3日間限定で吉祥寺リベストプラザにて開催される。

会場には、劇中を代表するフライドチキン・レストラン「ロス・ポジョス・エルマノス」をイメージしたスペースや、ウォルター・ホワイトの別名“ハイゼンベルグ”のスプレーアートが描かれた壁などが登場。写真撮影を楽しめるフォトスポットも用意され、ニューメキシコ州アルバカーキを舞台としたドラマの世界観に浸れる空間となる。

さらに同ビル2階のフライドチキン専門店「THE CHICKENS」も、開催期間中は“ロス・ポジョス・エルマノス仕様”に変身。「『ブレイキング・バッド』ロス・ポジョス・エルマノス セット」が1,500円（税込）で販売される。フライドチキン、ポテト、ドリンクを劇中店舗をイメージしたパッケージで提供するもので、数量限定・なくなり次第終了となる。

ポップアップでは「Filmarks Culture Wear」による公式アパレルも販売。「Lab Cook T」（8,800円）や、ウォルターを大胆にあしらった「Walter & Cap'n Cook Shirt」（22,000円）、ハイゼンベルグの刺繍プリントTシャツ（9,900円）、真っ赤な「Los Pollos Hermanos Crew Apron」（6,600円）など、『ブレイキング・バッド』ファンには見逃せないアイテムが揃う。

来場者には「ロス・ポジョス・エルマノス」のステッカーも数量限定でプレゼントされる。会場での販売終了後、9月14日（月）正午から10月5日（月）23時59分まではFilmarks Storeでオンライン受注販売も実施予定だ。

「『ブレイキング・バッド』POP UP STORE」は2026年9月11日（金）～13日（日）、吉祥寺リベストプラザにて開催。営業時間は11日・12日が11時～18時、13日のみ11時～20時。入場無料。