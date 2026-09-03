嵐に向き合う5人を追ったドキュメンタリーフィルム12.15配信決定！ 総監督は是枝裕和
嵐の活動休止から約6年を経て開催された5大ドームツアーの裏側に密着し、「嵐としての活動の締めくくり」に向き合ったメンバー5人の姿を追ったドキュメンタリーフィルムPrime Original『5 - 嵐という時間 -』が、Prime Videoにて12月15日から世界独身配信されることが決定。また、ツアーファイナルを収めたコンサート映像『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI -Prime Video Edition-」』が、12月21日から世界独占配信される。
【動画】5人の会話も『5 - 嵐という時間 -』ティザー映像解禁
相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔の5人からなる嵐は、常に日本のポップカルチャーを牽引し続けてきた。彼らがエンターテインメントの第一線で見せてきたのは、単なる輝きにとどまらない、唯一無二の表現者としてのストイックな姿勢だ。演出、音楽、ダンスの細部に至るまで一切の妥協を許さず突き詰める制作スタイルと、5人の強い絆が生み出す圧倒的なチームワーク。この揺るぎないプロフェッショナリズムこそが、彼らのステージを特別なものに昇華させている。
ドキュメンタリーフィルムPrime Original『5 - 嵐という時間 -』は、『万引き家族』や『怪物』、『箱の中の羊』など数々の名作を世に送り出してきた世界的な映画監督・是枝裕和が総監督を務め、ディレクターは是枝裕和率いる映像制作集団・分福の今中康平と砂田麻美が担当。独自の視点と繊細な人間描写で知られる是枝が、嵐という唯一無二のプロフェッショナル集団にカメラを向け、5人が自分たちを長年支えてくれたファンへの感謝をどう伝えようと考えたか、ファイナルに向けて「嵐」にどう向き合ったか、そして彼らが再びステージに立ち、活動に幕を下ろすまでの軌跡を余すところなく映し出す。
本ドキュメンタリー映画に加え、ツアーファイナルとなった今年5月31日の東京ドーム公演の熱狂を収めたコンサート映像『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI -Prime Video Edition-」』も配信。こちらはドキュメンタリーの配信に合わせて、ここまで嵐のライブ演出を担ってきた松本潤がドキュメンタリーの配信に合わせ編集したPrime Videoだけで視聴できる特別編集版に。全国のファンとともに感動のフィナーレを迎えたあの日のステージを追体験できる。
さらに、過去のライブアーカイブ映像9作品も楽曲を中心とした構成に再編集、9月15日から順次配信予定。嵐が駆け抜けた歴史と進化の軌跡を堪能できる。
総監督・是枝裕和は、「この映画は2026年5月31日に活動を終了した国民的アイドルグループ嵐の姿を追った作品です。5人が嵐をどういう風に捉え、どういう風に幕を引いたのかが描かれています。今、嵐のメンバー5人と話し合いを重ねながら現在編集中です。ぜひ楽しみにしていてください」とコメントしている。
プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャーの大石圭介は、「日本が世界に誇るエンターテインメントの最高峰の一つとも言える嵐が駆け抜けたツアーファイナルのドキュメンタリーおよびコンサート映像を、Prime Videoを通じて世界中のお客様へお届けできることを大変光栄に思います。彼らの妥協なき姿勢とファンへの深い愛情が詰まった本作は、世代を超えて多くの人々の心を打つと確信しています。ぜひドキュメンタリーと、コンサート映像の両方をお楽しみください！ 配信までまだ時間がありますが、9月15日からはライブアーカイブ映像を配信させていただきます。もう少しだけお待ちいただけますと幸いです」と言葉を寄せた。
さらに本日開催された「Prime Video Presents 東京」では、総監督・是枝裕和からのビデオメッセージとともに『5 ‐ 嵐という時間 ‐』のティザー映像がお披露目された。
ティザー映像では、嵐としての最後の日に向けた会議の様子が映し出され、松本潤が「ファイナルだということもそうだけど、4年半ぶりにライブをやる上で、今の嵐って何を描くと嵐っぽいのかな？」と問いかけると、二宮和也は「なんで戻ったかという理由を一言も言ってないし、なんで終わるのかっていうことも一言も言ってないじゃない」と返答。「何がしたいんだろうね、一番ね」と悩む相葉雅紀に、「終わってしまうっていうことよりも、ここからの未来」と櫻井翔がビジョンを示し、大野智も「5人でいる雰囲気がいっぱい出たらいいなって思う」とアイデアを出す。
そして、嵐でいることができる残りの時間を惜しむように「2ヵ月なんて一瞬なんだろうな」とつぶやくと、ライブ当日の熱狂が映し出され、「嵐っていうのは何だったのかっていう、ある種の答え合わせ」と噛みしめるような松本の言葉で締めくくられている。
Prime Original『5 - 嵐という時間 -』は12月15日、『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI -Prime Video Edition-」』は12月21日からいずれもPrime Videoにて世界独占配信。嵐の過去のライブアーカイブ映像9作品は、9月15日からPrime Videoにて順次世界独占配信。
相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔の5人からなる嵐は、常に日本のポップカルチャーを牽引し続けてきた。彼らがエンターテインメントの第一線で見せてきたのは、単なる輝きにとどまらない、唯一無二の表現者としてのストイックな姿勢だ。演出、音楽、ダンスの細部に至るまで一切の妥協を許さず突き詰める制作スタイルと、5人の強い絆が生み出す圧倒的なチームワーク。この揺るぎないプロフェッショナリズムこそが、彼らのステージを特別なものに昇華させている。
ドキュメンタリーフィルムPrime Original『5 - 嵐という時間 -』は、『万引き家族』や『怪物』、『箱の中の羊』など数々の名作を世に送り出してきた世界的な映画監督・是枝裕和が総監督を務め、ディレクターは是枝裕和率いる映像制作集団・分福の今中康平と砂田麻美が担当。独自の視点と繊細な人間描写で知られる是枝が、嵐という唯一無二のプロフェッショナル集団にカメラを向け、5人が自分たちを長年支えてくれたファンへの感謝をどう伝えようと考えたか、ファイナルに向けて「嵐」にどう向き合ったか、そして彼らが再びステージに立ち、活動に幕を下ろすまでの軌跡を余すところなく映し出す。
本ドキュメンタリー映画に加え、ツアーファイナルとなった今年5月31日の東京ドーム公演の熱狂を収めたコンサート映像『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI -Prime Video Edition-」』も配信。こちらはドキュメンタリーの配信に合わせて、ここまで嵐のライブ演出を担ってきた松本潤がドキュメンタリーの配信に合わせ編集したPrime Videoだけで視聴できる特別編集版に。全国のファンとともに感動のフィナーレを迎えたあの日のステージを追体験できる。
さらに、過去のライブアーカイブ映像9作品も楽曲を中心とした構成に再編集、9月15日から順次配信予定。嵐が駆け抜けた歴史と進化の軌跡を堪能できる。
総監督・是枝裕和は、「この映画は2026年5月31日に活動を終了した国民的アイドルグループ嵐の姿を追った作品です。5人が嵐をどういう風に捉え、どういう風に幕を引いたのかが描かれています。今、嵐のメンバー5人と話し合いを重ねながら現在編集中です。ぜひ楽しみにしていてください」とコメントしている。
プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャーの大石圭介は、「日本が世界に誇るエンターテインメントの最高峰の一つとも言える嵐が駆け抜けたツアーファイナルのドキュメンタリーおよびコンサート映像を、Prime Videoを通じて世界中のお客様へお届けできることを大変光栄に思います。彼らの妥協なき姿勢とファンへの深い愛情が詰まった本作は、世代を超えて多くの人々の心を打つと確信しています。ぜひドキュメンタリーと、コンサート映像の両方をお楽しみください！ 配信までまだ時間がありますが、9月15日からはライブアーカイブ映像を配信させていただきます。もう少しだけお待ちいただけますと幸いです」と言葉を寄せた。
さらに本日開催された「Prime Video Presents 東京」では、総監督・是枝裕和からのビデオメッセージとともに『5 ‐ 嵐という時間 ‐』のティザー映像がお披露目された。
ティザー映像では、嵐としての最後の日に向けた会議の様子が映し出され、松本潤が「ファイナルだということもそうだけど、4年半ぶりにライブをやる上で、今の嵐って何を描くと嵐っぽいのかな？」と問いかけると、二宮和也は「なんで戻ったかという理由を一言も言ってないし、なんで終わるのかっていうことも一言も言ってないじゃない」と返答。「何がしたいんだろうね、一番ね」と悩む相葉雅紀に、「終わってしまうっていうことよりも、ここからの未来」と櫻井翔がビジョンを示し、大野智も「5人でいる雰囲気がいっぱい出たらいいなって思う」とアイデアを出す。
そして、嵐でいることができる残りの時間を惜しむように「2ヵ月なんて一瞬なんだろうな」とつぶやくと、ライブ当日の熱狂が映し出され、「嵐っていうのは何だったのかっていう、ある種の答え合わせ」と噛みしめるような松本の言葉で締めくくられている。
Prime Original『5 - 嵐という時間 -』は12月15日、『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI -Prime Video Edition-」』は12月21日からいずれもPrime Videoにて世界独占配信。嵐の過去のライブアーカイブ映像9作品は、9月15日からPrime Videoにて順次世界独占配信。