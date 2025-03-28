フジサンケイグループ代表の日枝久氏（2023年）週刊女性PRIME

フジ日枝氏、退任決まるも「報告書を見て先に逃げたか？」批判集まる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フジテレビの経営体制が新たに動き出したと週刊女性PRIMEが伝えた
  • 退任が決まった日枝久氏の対応を巡り、ネットで批判も集まったという
  • 「第三者委員会からの報告書を見て先に逃げたか？」などの声もあがっていた
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