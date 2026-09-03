エヌビディアが認めた！ニッポンのフィジカルAI企業「エナクティック」：アンパラレルド
9月2日（水）に放送した「アンパラレルド～ニッポン発、世界へ～」（毎週水曜 夜11時06分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】エヌビディアが認めた！ニッポンのフィジカルAI企業「エナクティック」
最近、よく聞く“フィジカルAI”と言う言葉。フィジカルAIとは…AIに“体”がついたもの。
違う言い方をすると、ロボットの“体”にAIという“頭脳”が付いたもの。
今回番組で取り上げるエナクティックは、その“頭脳”と“体”の両方をつくっている。
世界一の時価総額を誇るエヌビディアに認められたスタートアップでもある。
実際にエナクティックのフィジカルAIのロボットが、何ができるかと言うと、枕にカバーを付けたり、入れ物にスプーンをしまったりする。
これは、人間が“アーム”と言う機械を使ってやった動作を、覚えこませていく事で可能になる。スタジオでは、MCのオードリー若林正恭がこれに挑戦。実際に自分でアームを動かしてみる。
またエナクティックの大きな特徴が、自分たちが開発した技術を、世界に公表している所。普通なら特許をとってそこから利益を得るが、そういう事は一切せず、公表することで得られる情報をフィードバックしてもらい、さらなる技術の向上を目指している。
他とは一味違うやり方で、様々な開発を進めるエナクティック。
日本のフィジカルAIの現状とともに伝えていく。
「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で！
【MC】若林正恭（オードリー）
【ゲスト】エナクティック 森大二郎 代表取締役（CTO） 末永匡 OSS事業部長
【解説】古田貴之（千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター 所長）
【ナレーター】大塚明夫
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【動画】エヌビディアが認めた！ニッポンのフィジカルAI企業「エナクティック」
「エヌビディアが認めた！ ニッポンのフィジカルAI企業」
最近、よく聞く“フィジカルAI”と言う言葉。フィジカルAIとは…AIに“体”がついたもの。
違う言い方をすると、ロボットの“体”にAIという“頭脳”が付いたもの。
今回番組で取り上げるエナクティックは、その“頭脳”と“体”の両方をつくっている。
世界一の時価総額を誇るエヌビディアに認められたスタートアップでもある。
実際にエナクティックのフィジカルAIのロボットが、何ができるかと言うと、枕にカバーを付けたり、入れ物にスプーンをしまったりする。
これは、人間が“アーム”と言う機械を使ってやった動作を、覚えこませていく事で可能になる。スタジオでは、MCのオードリー若林正恭がこれに挑戦。実際に自分でアームを動かしてみる。
またエナクティックの大きな特徴が、自分たちが開発した技術を、世界に公表している所。普通なら特許をとってそこから利益を得るが、そういう事は一切せず、公表することで得られる情報をフィードバックしてもらい、さらなる技術の向上を目指している。
他とは一味違うやり方で、様々な開発を進めるエナクティック。
日本のフィジカルAIの現状とともに伝えていく。
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【MC】若林正恭（オードリー）
【ゲスト】エナクティック 森大二郎 代表取締役（CTO） 末永匡 OSS事業部長
【解説】古田貴之（千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター 所長）
【ナレーター】大塚明夫