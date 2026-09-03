メガネを洗うとき“折り畳む”って知ってた？ 「レンズだけ洗ってた…」「ためになりました」
『ガラコ』などのカーケア用品やメガネケア用品を展開するソフト99コーポレーションの公式X（@SOFT99_PR）が8月31日、『メガネのシャンプー』を使う際の“大切なポイント”を紹介した。投稿は27万回以上表示され、「いつもツルたたまないで洗ってたー」「レンズだけ洗ってた....次やってみます！！」などのコメントが寄せられている（9月3日午前11時45分現在）。
【動画】想像以上にモコモコ…メーカーが実演する「メガネのシャンプー」の洗い方
投稿では、メガネを折り畳んでから、両面にたっぷりスプレーするよう紹介している。こうすることで、レンズだけでなく、皮脂汚れがたまりやすい鼻パッドやフレーム、テンプルまで泡が行き渡り、メガネ全体をしっかり洗浄できるという。
また、洗い終わったら泡を流水で洗い流し、最後はティッシュで残った水滴を拭き取るよう案内している。
投稿には、「なるほどー！！いつもツルたたまないで洗ってたー」「畳まずスプレーしてた。明日からやる」など、折り畳まずに使っていたユーザーからのコメントが寄せられた。
さらに、「レンズにだけ使ってたけど、そうか全体洗えるのかこいつ」「なんと！？ レンズだけ洗ってた…次やってみます！！」と、メガネ全体を洗えることを初めて知ったという反応も。このほか、「これ愛用してる」「全眼鏡ユーザーが持つべきアイテム」といった声もみられた。
【動画】想像以上にモコモコ…メーカーが実演する「メガネのシャンプー」の洗い方
投稿では、メガネを折り畳んでから、両面にたっぷりスプレーするよう紹介している。こうすることで、レンズだけでなく、皮脂汚れがたまりやすい鼻パッドやフレーム、テンプルまで泡が行き渡り、メガネ全体をしっかり洗浄できるという。
投稿には、「なるほどー！！いつもツルたたまないで洗ってたー」「畳まずスプレーしてた。明日からやる」など、折り畳まずに使っていたユーザーからのコメントが寄せられた。
さらに、「レンズにだけ使ってたけど、そうか全体洗えるのかこいつ」「なんと！？ レンズだけ洗ってた…次やってみます！！」と、メガネ全体を洗えることを初めて知ったという反応も。このほか、「これ愛用してる」「全眼鏡ユーザーが持つべきアイテム」といった声もみられた。