ソフト99コーポレーションが『メガネのシャンプー』を使う際の“大切なポイント”を紹介（出典：Amazon）

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　『ガラコ』などのカーケア用品やメガネケア用品を展開するソフト99コーポレーションの公式X（@SOFT99_PR）が8月31日、『メガネシャンプー』を使う際の“大切なポイント”を紹介した。投稿は27万回以上表示され、「いつもツルたたまないで洗ってたー」「レンズだけ洗ってた....次やってみます！！」などのコメントが寄せられている（9月3日午前11時45分現在）。

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　投稿では、メガネを折り畳んでから、両面にたっぷりスプレーするよう紹介している。こうすることで、レンズだけでなく、皮脂汚れがたまりやすい鼻パッドやフレーム、テンプルまで泡が行き渡り、メガネ全体をしっかり洗浄できるという。

　また、洗い終わったら泡を流水で洗い流し、最後はティッシュで残った水滴を拭き取るよう案内している。

　投稿には、「なるほどー！！いつもツルたたまないで洗ってたー」「畳まずスプレーしてた。明日からやる」など、折り畳まずに使っていたユーザーからのコメントが寄せられた。

　さらに、「レンズにだけ使ってたけど、そうか全体洗えるのかこいつ」「なんと！？ レンズだけ洗ってた…次やってみます！！」と、メガネ全体を洗えることを初めて知ったという反応も。このほか、「これ愛用してる」「全眼鏡ユーザーが持つべきアイテム」といった声もみられた。