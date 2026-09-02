アリ・アスターが製作総指揮！恐怖の“神獣”サバイバルスリラー『ユニコーンを轢いた』が公開決定

A24が製作し、鬼才アリ・アスターが製作総指揮を務めた映画『ユニコーンを轢いた』（原題：Death of a Unicorn）が、ハピネットファントム・スタジオ配給にて、2027年1月8日（金）よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開される。これにともない、不穏さ全開の特報映像が公開された。

まさかの事故から始まる恐怖の“神獣”サバイバルスリラー

本作は、ユニコーンを轢いてしまったというまさかの出来事から巻き起こる大惨事を描いた、恐怖の“神獣”サバイバルスリラー。

製作を手掛けるのは、世界48か国で初登場ナンバーワンを獲得し記録的大ヒットを飛ばした『バックルームズ』をはじめ、スリラー作品に定評のある映画スタジオA24。さらに、同じくA24が手掛けた『ミッドサマー』や『エディントンへようこそ』など、人々にトラウマを植え付け続ける鬼才アリ・アスター監督が製作総指揮を務めている。

メガホンを取ったのは、本作が長編監督・脚本デビューとなる新鋭アレックス・シャーフマン。ニューヨークのメトロポリタン美術館に実在するタペストリーから着想を得て生み出された前代未聞の物語に、若手からベテランまで実力派俳優陣が集結した。

実力派キャストが集結

主人公エリオットを演じるのは、『アントマン』シリーズのポール・ラッド。エリオットの娘リドリーを演じるのは、『X エックス』やNetflixの『ウェンズデー』シリーズで脚光を浴び、ホラー・スリラーの新世代ヒロインと称されるジェナ・オルテガである。

さらに、『ウォーフェア 戦地最前線』のウィル・ポールターや、『ある女流作家の罪と罰』のリチャード・E・グラント、『ジュラシック・パークⅢ』のティア・レオーニらが共演し、脇を固めている。

不穏さ漂う特報映像が公開

あわせて公開された特報映像は、ユニコーンが惨いほどに人々に襲い掛かるタペストリーを映し出し、不穏さ全開で幕を開ける。美しい山々に囲まれた道を急ぐエリオットとリドリー。次の瞬間、“何か”にぶつかり急停車し、恐る恐る振り返った二人は目を見開き絶句する。

空前絶後な始まりに、その先の展開を期待せずにはいられない映像となっている。果たして、ユニコーンはその後どうなったのか。轢いてしまったあとに待ち受ける彼らの運命とは--。

映画『ユニコーンを轢いた』公開情報

映画『ユニコーンを轢いた』は、2027年1月8日（金）よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.