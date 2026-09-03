『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』シーズン2、9・17配信 “光る幽霊”がホーキンスを襲う
動画配信サービス「Netflix」のアニメーションシリーズ『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』シーズン2が、9月17日より世界独占配信される。イレブンやマイクらおなじみの仲間たちが、妖しく光る“幽霊”に立ち向かう日本版予告編が解禁された。
【動画】おなじみの仲間たちも再集結！日本版予告編
本作は、ミステリー・アドベンチャー＆青春ドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』本編では描かれなかった“空白の期間”を補完するアニメーションシリーズ。1985年冬のホーキンスを舞台に、未知の生物や不可解な事件、“裏側の世界”にまつわる新たな謎を描く。
シーズン1は配信直後、NetflixのグローバルTOP10（英語シリーズ）で7位に入り、新作アニメーションシリーズの初登場成績として歴代トップ15入りを果たした。配信開始後早々にシーズン2への更新が決定した。
物語には、実写シリーズでおなじみのイレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスらが登場。さらに、パンクファッションに身を包み、発明を得意とする転校生ニッキーも仲間に加わる。シーズン1では、雪の下でうごめく未知の生物によって危機に陥った町を救うため、少年少女たちが力を合わせた。
シーズン2の物語は、平穏を取り戻したかに見えたシーズン1最終話の直後から始まる。解禁された予告編には、暗い夜の森に現れた青白い光を放つ幽霊らしき存在と、その正体を突き止めようと動き出す仲間たちの姿が収められている。
バレンタインデーの準備が進み、日常が戻ったはずのホーキンスを、再び怪異が襲う。事件の鍵を握るのは、妖しく青く光る謎の花。その美しさに魅了されたマックスやニッキーらは、次々と翻弄されていく。
映像には、壁や人の体をすり抜ける実体のない“幽霊”をはじめ、ひとりでに動き出して襲いかかるトラック、さらに実体を持って立ちはだかる“裏側の世界”の怪物も登場。イレブンやマイクたちは、仲間や家族、そしてホーキンスの町を守るため、再び未知の脅威に立ち向かう。
シリーズの生みの親であるダファー兄弟は、本作にもエグゼクティブ・プロデューサーとして参加。ショーランナーを務めるエリック・ロブレスに対し、「世界の危機を背負う前の子どもたちを描いてほしい。ホーキンスを救うくらいのスケールがいい。自転車に乗ったり、謎を解いたりする冒険が見たいんだ」と伝えたことを明かしている。
『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』シーズン1はNetflixで独占配信中。シーズン2は9月17日より世界独占配信される。
【動画】おなじみの仲間たちも再集結！日本版予告編
本作は、ミステリー・アドベンチャー＆青春ドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』本編では描かれなかった“空白の期間”を補完するアニメーションシリーズ。1985年冬のホーキンスを舞台に、未知の生物や不可解な事件、“裏側の世界”にまつわる新たな謎を描く。
物語には、実写シリーズでおなじみのイレブン、マイク、ウィル、ダスティン、ルーカス、マックスらが登場。さらに、パンクファッションに身を包み、発明を得意とする転校生ニッキーも仲間に加わる。シーズン1では、雪の下でうごめく未知の生物によって危機に陥った町を救うため、少年少女たちが力を合わせた。
シーズン2の物語は、平穏を取り戻したかに見えたシーズン1最終話の直後から始まる。解禁された予告編には、暗い夜の森に現れた青白い光を放つ幽霊らしき存在と、その正体を突き止めようと動き出す仲間たちの姿が収められている。
バレンタインデーの準備が進み、日常が戻ったはずのホーキンスを、再び怪異が襲う。事件の鍵を握るのは、妖しく青く光る謎の花。その美しさに魅了されたマックスやニッキーらは、次々と翻弄されていく。
映像には、壁や人の体をすり抜ける実体のない“幽霊”をはじめ、ひとりでに動き出して襲いかかるトラック、さらに実体を持って立ちはだかる“裏側の世界”の怪物も登場。イレブンやマイクたちは、仲間や家族、そしてホーキンスの町を守るため、再び未知の脅威に立ち向かう。
シリーズの生みの親であるダファー兄弟は、本作にもエグゼクティブ・プロデューサーとして参加。ショーランナーを務めるエリック・ロブレスに対し、「世界の危機を背負う前の子どもたちを描いてほしい。ホーキンスを救うくらいのスケールがいい。自転車に乗ったり、謎を解いたりする冒険が見たいんだ」と伝えたことを明かしている。
『ストレンジャー・シングス：1985年の冒険』シーズン1はNetflixで独占配信中。シーズン2は9月17日より世界独占配信される。