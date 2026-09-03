「全くカトパンに見えない」 加藤綾子アナ、投稿にネット衝撃「新しい一面」「誰かわからんかった」
フリーアナウンサーの加藤綾子が3日までにInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】「全くカトパンに見えない」 加藤綾子アナの近影にネット衝撃
加藤が「楽しんできました」と投稿したのは、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンで撮影したオフショット。写真には、セサミストリートのキャラクターがあしらわれたバケットハットをかぶり、サングラスをかけた加藤の姿が収められている。
ファンからは「楽しんでる綾子さん最高」「全くカトパンに見えない」「誰かわからんかったな」「新しい一面」などの声が相次いでいる。
■加藤綾子（かとう あやこ）
1985年4月23日生まれ。埼玉県出身。大学卒業後の2008年4月、アナウンサーとしてフジテレビに入社。『ホンマでっか!?TV』や『めざましテレビ』などの人気番組に出演。2016年4月末に退社すると、以降はフリーアナウンサーや女優として活動している。
引用：「加藤綾子」Instagram（@ayako_kato.official）
【写真】「全くカトパンに見えない」 加藤綾子アナの近影にネット衝撃
加藤が「楽しんできました」と投稿したのは、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンで撮影したオフショット。写真には、セサミストリートのキャラクターがあしらわれたバケットハットをかぶり、サングラスをかけた加藤の姿が収められている。
ファンからは「楽しんでる綾子さん最高」「全くカトパンに見えない」「誰かわからんかったな」「新しい一面」などの声が相次いでいる。
■加藤綾子（かとう あやこ）
1985年4月23日生まれ。埼玉県出身。大学卒業後の2008年4月、アナウンサーとしてフジテレビに入社。『ホンマでっか!?TV』や『めざましテレビ』などの人気番組に出演。2016年4月末に退社すると、以降はフリーアナウンサーや女優として活動している。
引用：「加藤綾子」Instagram（@ayako_kato.official）