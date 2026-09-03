30万回以上視聴され1.5万以上の「いいね」を集めているのは、飼い主さんからのプレゼントを受け取った猫ちゃんの行動。飼い主さんが用意したプレゼントを見た視聴者からは、「大作ですね」「素敵なアイディア！」「可愛い！オシャレ！」と絶賛のコメントが届いています。

【動画：17歳の猫のためにハンモックを手作りした結果…素敵なデザインと『ほっこりする展開』】

17歳へのプレゼント

Instagramアカウント「kiyomi」さんが投稿したのは、茶トラ猫の「こったん」こと「コトくん」が新しいハンモックにチャレンジする様子。実はコトくんは、17歳の長老猫。人間に換算すると84歳のおじいちゃんなのだそうです。

そのコトくんにプレゼントされた新しいハンモックとは、なんと飼い主さんが手作りしたもの！鉢スタンドと赤・青・白の3色の糸が使われた鮮やかなハンモックは、編み目が細かく座り心地がよさそうなできだったといいます。

さっそくお試し

ハンモックを置いたところ、最初は見向きもしなかったそう。飼い主さんが何度か入れてあげたところ、とうとうその瞬間が訪れたといいます。コトくんはハンモックに頭と前足を突っ込むと、ゆっくり後ろ足も入っていったそう。

全身をハンモックに入れると、ベストなポジションを探るようにゆっくりゆっくり回っていたとのこと。やがて身を沈めると、ゆったり毛づくろいを始めたといいます。どうやらハンモックはコトくんにジャストフィットだったようで、とても居心地がよさそうだったとか。

感謝の気持ちはまなざしで

のんびり毛づくろいするコトくんを見ていた飼い主さんは、手作りのハンモックを使ってくれてうれしい気持ちでいっぱいになったそうです。「使ってくれてありがとね」の気持ちで見つめていたところ、コトくんは視線に気づいたように顔を上げたのだとか。

毛づくろいをやめて、じっと飼い主さんを見つめていたといいます。もしかしたら、熱いまなざしで「素敵なハンモックをありがとう」と伝えていたのかもしれません。飼い主さんの思いを汲み取れるなんて、さすがは17歳のベテラン猫ちゃんですね。

素敵な手作りハンモックの投稿には、「私もうちの猫達に作ってあげたいと思いました」「すごく欲しい！（飼い主が）」「真似っこしていいですか？」「鉢スタンド見に行かないと」と真似をしたくなった視聴者が続出していました！

Instagramアカウント「kiyomi」さんは、コトくんとの穏やかな日常をたくさん投稿されていますよ。さらに長生きして、幸せいっぱいに過ごせますように。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kiyomi」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。